Вимикайте світло: відсьогодні скасовується пільгова ціна на електроенергію для населення

Так, постанова передбачає продовження строку дії спецзобов’язання на ринку електроенергії до 31 березня 2021 року, встановлення із 1 січня 2021 року до 31 березня фіксованої ціни в розмірі 1,68 грн за 1 кВт-год для населення. Додамо, що ціна на електроенергію для населення до 1 січня 2021 становила 90 копійок за перші 100 кВт-год.

Разом з тим, для промислових споживачів ціни на електрику формуються на підставі ринкових механізмів і коливаються в межах від 2,5 грн до 4 грн за кВт-год.

Чим пояснюється зміна тарифу?

Постанова Кабінету Міністрів, якою підвищується пільговий тариф на перші 100 кВт-год електроенергії для населення, прийнята з метою уникнення стрімкого зростання тарифу для населення із січня 2021 року, так пояснили у Міненерго. Там наголосили, що як би не ухвалене рішення, то ціна на електроенергію для побутових споживачів формувалася б на ринкових умовах, що призвело б до різкого, більш ніж в 2,5 рази, зростання тарифу на електричну енергію для населення (до близько 3,3 грн/кВт-год).

У Міненерго пояснюють, що зміни дозволять забезпечити фінансову стабілізацію ринку електричної енергії за січень - березень 2021 року і стійку роботу енергетичних підприємств, на яких покладено спеціальні обов'язки щодо забезпечення громадських інтересів (НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "Укргідроенерго", НЕК "Укренерго") .

Також у міністерстві запевнили, що спільно з НКРЕКП та іншими учасниками ринку електричної енергії найближчим часом мають намір розробити вдосконалений сценарій фінансового збалансування ринку електричної енергії в 2021 році.

Слід додати, що 2020 року у своєму звіті Європейська комісія вказала, що ціни на електроенергію в Україні майже на 38% вищі від середньої вартості у країнах Європи. За цим показником Україна опинилася поряд з такими країнами як Греція, Мальта, Болгарія, Угорщина та Польща, де ціни на електроенергію найвищі в Європі.

Як раніше повідомлялося в УНН, Кабмін підвищив вартість електроенергії для українців з нового року.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики запевнили, що отримувачі субсидій не відчують підвищення тарифів на електроенергію.