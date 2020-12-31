Вимикайте світло: відсьогодні скасовується пільгова ціна на електроенергію для населення

$41.280.10
45.550.52
ukru
Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни
Ексклюзив
14:44 • 5846 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 15259 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 27467 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 50943 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 98588 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 184690 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 209184 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 182192 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 172404 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115873 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5м/с
65%
Популярнi новини

Генштаб ЗСУ: ворог втратив за добу 1420 солдатів та десятки одиниць техніки

10 квітня, 05:01 • 16858 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 107312 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 24710 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 52150 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 30552 перегляди
Публікації

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 16513 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 211584 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 242171 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 330180 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 491586 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 548 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 2040 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 9264 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 11155 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 53147 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Вимикайте світло: відсьогодні скасовується пільгова ціна на електроенергію для населення

Київ • УНН

 • 58578 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Відсьогодні скасовується пільгова ціна на електроенергію для населення - тепер ціна становить 1,68 грн за 1 кВт-год, передає УНН. Відповідне рішення Кабінет Міністрів України ухвалив 28 грудня 2020 року.

Вимикайте світло: відсьогодні скасовується пільгова ціна на електроенергію для населення

Так, постанова передбачає продовження строку дії спецзобов’язання на ринку електроенергії до 31 березня 2021 року, встановлення із 1 січня 2021 року до 31 березня фіксованої ціни в розмірі 1,68 грн за 1 кВт-год для населення. Додамо, що ціна на електроенергію для населення до 1 січня 2021 становила 90 копійок за перші 100 кВт-год.

Разом з тим, для промислових споживачів ціни на електрику формуються на підставі ринкових механізмів і коливаються в межах від 2,5 грн до 4 грн за кВт-год.

Чим пояснюється зміна тарифу?

Постанова Кабінету Міністрів, якою підвищується пільговий тариф на перші 100 кВт-год електроенергії для населення, прийнята з метою уникнення стрімкого зростання тарифу для населення із січня 2021 року, так пояснили у Міненерго. Там наголосили, що як би не ухвалене рішення, то ціна на електроенергію для побутових споживачів формувалася б на ринкових умовах, що призвело б до різкого, більш ніж в 2,5 рази, зростання тарифу на електричну енергію для населення (до близько 3,3 грн/кВт-год).

У Міненерго пояснюють, що зміни дозволять забезпечити фінансову стабілізацію ринку електричної енергії за січень - березень 2021 року і стійку роботу енергетичних підприємств, на яких покладено спеціальні обов'язки щодо забезпечення громадських інтересів (НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "Укргідроенерго", НЕК "Укренерго") .

Також у міністерстві запевнили, що спільно з НКРЕКП та іншими учасниками ринку електричної енергії найближчим часом мають намір розробити вдосконалений сценарій фінансового збалансування ринку електричної енергії в 2021 році.

Слід додати, що 2020 року у своєму звіті Європейська комісія вказала, що ціни на електроенергію в Україні майже на 38% вищі від середньої вартості у країнах Європи. За цим показником Україна опинилася поряд з такими країнами як Греція, Мальта, Болгарія, Угорщина та Польща, де ціни на електроенергію найвищі в Європі.

Як раніше повідомлялося в УНН, Кабмін підвищив вартість електроенергії для українців з нового року.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики запевнили, що отримувачі субсидій не відчують підвищення тарифів на електроенергію. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка
Brent
$62.36
Bitcoin
$80,882.10
S&P 500
$5,308.53
Tesla
$253.97
Газ TTF
$33.20
Золото
$3,134.50
Ethereum
$1,569.26