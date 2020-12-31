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Выключайте свет: льготная цена на электроэнергию для населения отменена

Киев • УНН

 • 58579 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. С сегодняшнего дня отменяется льготная цена на электроэнергию для населения - теперь цена составляет 1,68 грн за 1 кВт-ч, передает УНН. Соответствующее решение Кабинет Министров Украины принял 28 декабря 2020.

Выключайте свет: льготная цена на электроэнергию для населения отменена

Постановление предусматривает продление срока действия спецобязательства на рынке электроэнергии до 31 марта 2021 года, установления с 1 января 2021 до 31 марта фиксированной цены в размере 1,68 грн за 1 кВт-ч для населения. Добавим, что цена на электроэнергию для населения до 1 января 2021 составляла 90 копеек за первые 100 кВт-час.

Вместе с тем, для промышленных потребителей цены на электричество формируются на основании рыночных механизмов и колеблются в пределах от 2,5 грн до 4 грн за кВт-час.

Чем объясняется изменение тарифа?

Постановление Кабинета Министров, которым повышается льготный тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии для населения, принята во избежание стремительного роста тарифа для населения с января 2021, так объяснили в Минэнерго. Там отметили, что если бы ни было принято решение, то цена на электроэнергию для бытовых потребителей формировалась на рыночных условиях, что привело бы к резкому, более чем в 2,5 раза, рост тарифа на электрическую энергию для населения (до около 3,3 грн / кВт-ч).

В Минэнерго объясняют, что изменения позволят обеспечить финансовую стабилизацию рынка электрической энергии за январь — март 2021 и устойчивую работу энергетических предприятий, на которых возложены специальные обязанности по обеспечению общественных интересов (НАЭК “Энергоатом”, ЧАО “Укргидроэнерго”, НЭК “Укрэнерго”).

Также в Министерстве заверили, что совместно с НКРЕКП и другими участниками рынка электрической энергии в ближайшее время намерены разработать усовершенствованный сценарий финансового сбалансирования рынка электрической энергии в 2021 году.

Следует добавить, что к 2020 году в своем отчете Европейская комиссия указала, что цены на электроэнергию в Украине почти на 38% выше средней стоимости в странах Европы. По этому показателю Украина оказалась рядом с такими странами как Греция, Мальта, Болгария, Венгрия и Польша, где цены на электроэнергию высокие в Европе.

Как ранее сообщалось в УНН, Кабмин повысил стоимость электроэнергии для украинцев с нового года.

Напомним, в Минсоцполитики заверили, что получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов на электроэнергию.

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