Розмір платіжки за комуналку за рік зріс на 36%

Деталі

У липні українці виклали за житлово-комунальні послуги 12,4 млрд грн, продовживши переплачувати нараховані суми і погашати накопичену за попередні місяці заборгованість. Так, за місяць борг за комуналку зменшився на 2,1 млрд грн, або на 3,16% — до 64,3 млрд грн.

Загалом на кінець липня 2021 року заборгованість населення зі сплати комуналки становила за:



постачання та розподіл природного газу - 23,7 млрд грн,



постачання теплової енергії та гарячої води - 20,3 млрд грн,



за постачання та розподіл електричної енергії – 7,1 млрд грн,



за централізоване водопостачання та водовідведення – 6,5 млрд грн,



за управління багатоквартирним будинком – 5,5 млрд грн,



за надання послуг із вивезення побутових відходів – 1,2 млрд грн.



Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Додамо

Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні у серпні зросли на 0,6%. За останній рік тарифи піднялися на 29%.