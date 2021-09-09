Інфляція тримається вище 10%: дорожчає хліб та комуналка

Деталі

Споживчі ціни в серпні 2021 року порівняно з липнем цього року знизилися на 0,2%, з початку року зросли на 6,2%.

Базова інфляція в серпні 2021 року порівняно з липнем цього року не змінилася, з початку року – 4,2%.

Як змінилися ціни на продукти

На споживчому ринку в серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,7% (у річному вимірі подорожчання на 10,2%). Найбільше (на 18,3% та 5,0%) за місяць подешевшали овочі та фрукти. На 1,0–0,2% у серпні, як вказано, знизилися ціни на соняшникову олію, макаронні вироби, рис, сири.

Водночас на 18,0% у серпні подорожчали яйця, на 3,6–0,3% зросли ціни на цукор, м’ясо та м’ясопродукти, молоко, сметану, хліб, масло, кисломолочну продукцію, рибу та продукти з риби.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби за місяць підвищилися на 0,4%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,0%.

Одяг і взуття подешевшали у серпні на 3,0%, у т.ч. взуття – на 3,7%, одяг – на 2,5%.

Тарифи на комуналку

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,6% у серпні відбулося в основному за рахунок підвищення цін на утримання та ремонт житла на 2,3%, природний газ – на 2,1%, каналізацію – на 0,9%, водопостачання – на 0,7%, вказали у Держстаті. Водночас, у річному вимірі ціни на комуналку сповільнили зростання до 29% з 35,5% місяцем раніше.

Ціни на інші послуги

Ціни на транспорт зросли за місяць на 0,8%, як зазначається, передусім за рахунок подорожчання транспортних послуг на 1,9%, палива та мастил – на 1,6%. У річному вимірі подорожчання транспорту - на 11,4%.

За місяць ціни на послуги, пов'язані з охороною здоров'я, не змінилися, у річному вимірі підвищилися на 5,5%, на освіту - зросли за місяць на 0,1%, у річному вимірі - 14,6%.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Доповнення

У Міністерстві фінансів сподіваються втримати рівень інфляції цього року у межах 10%, не перевищуючи цю позначку.