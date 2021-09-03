Мінфін сподівається втримати інфляцію у межах 10%: не зацікавлені у "розкручуванні маховика"

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"З приводу інфляції. Є сподівання, що вдасться втримати інфляцію в межах 10%, не перевищуючи 10 відсотків. І в принципі я тут скажу, що Мінфін не зацікавлений у розкручуванні маховика інфляції", - зазначив Марченко.

Деталі

Міністр пояснив це тим, що з одного боку є частина інфляційних доходів, але, з його слів, "вона незначна, тому що ми планували інфляцію вищу, ніж Національний банк", а з іншого боку, видатки також частково залежать від інфляції. "Тому тут питання балансу", - зазначив він.

"І я б сказав, що ми до кінця року очікуємо стабільну ситуацію як з державними фінансами, так і з економікою, не передбачаємо якихось різких шоків. І я думаю, що 4% ВВП як мінімум росту у нас буде у цьому році", - сказав Марченко, додавши, що основний драйвер зростання - це внутрішній попит у "стабільному" діапазоні 13-14%.

"Ті оцінки, які ми закладали при плануванні бюджету - вони справджуються", - констатував голова Мінфіну.

Доповнення

Інфляція у липні цього року перевищила 10%.