Инфляция держится выше 10%: дорожает хлеб и коммуналка

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. Потребительские цены в августе этого года в Украине выросли на 10,2% в годовом измерении (по сравнению с августом прошлого года), не изменившись по сравнению с показателем месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, сообщает УНН.

Детали

Потребительские цены в августе 2021 года по сравнению с июлем этого года снизились на 0,2%, с начала года выросли на 6,2%.

Базовая инфляция в августе 2021-го по сравнению с июлем этого года не изменилась, с начала года - 4,2%.

Как изменились цены на продукты

На потребительском рынке в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,7% (в годовом измерении подорожание на 10,2%). Больше всего (на 18,3% и 5,0%) за месяц подешевели овощи и фрукты. На 1,0-0,2% в августе, как указано, снизились цены на подсолнечное масло, макаронные изделия, рис, сыры.

В то же время на 18,0% в августе подорожали яйца, на 3,6-0,3% выросли цены на сахар, мясо и мясопродукты, молоко, сметану, хлеб, масло, кисломолочную продукцию, рыбу и продукты из рыбы.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия за месяц повысились на 0,4%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,0%.

Одежда и обувь подешевели в августе на 3,0%, в т.ч. обувь - на 3,7%, одежда - на 2,5%.

Тарифы на коммуналку

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,6% в августе произошло в основном за счет повышения цен на содержание и ремонт жилья на 2,3%, природный газ - на 2,1%, канализацию - на 0,9%, водоснабжение - на 0,7%, указали в Госстате. В то же время, в годовом измерении цены на коммуналку замедлили рост до 29% с 35,5% месяцем ранее.

Цены на другие услуги

Цены на транспорт выросли за месяц на 0,8%, как отмечается, прежде всего за счет подорожания транспортных услуг на 1,9%, топлива и масел - на 1,6%. В годовом измерении подорожание транспорта - на 11,4%.

За месяц цены на услуги, связанные со здравоохранением, не изменились, в годовом измерении повысились на 5,5%, на образование - выросли за месяц на 0,1%, в годовом измерении - 14,6%.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Дополнение

В Министерстве финансов надеются удержать уровень инфляции в этом году в пределах 10%, не превышая эту отметку.

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