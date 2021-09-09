Размер платежки за коммуналку за год вырос на 36%

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Начисления за жилищно-коммунальные услуги в июле, после резкого повышения тарифов с начала года, достигли 10,6 млрд грн, что на 35,9% больше по сравнению с июлем прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.