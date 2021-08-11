Нові тарифи на електроенергію введуть з 1 жовтня: для "економних" споживачів знизять до 1,44 грн/кВт
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт/год, будуть знижені до 1,44 грн за кВт. Нові правила запрацюють з 1 жовтня. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
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“За ініціативи Президента Володимира Зеленського, тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт-год, будуть знижені до 1,44 грн за кВт (з нинішніх 1,68 грн)”, — повідомив Шмигаль у своєму Telegram-каналі.
Деталі
За його словами, у той же час для тих українських родин, які споживають більше 250 кВт-год на місяць, тарифи залишаються без змін.
“Нові правила запрацюють з 1 жовтня”, — додав він.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України до 24 серпня повинен визначити розмір тарифів на електроенергію для різних верст населення.
Контекст
1 липня 2019 року в Україні запрацювала нова модель ринку електроенергії відповідно до норм закону “Про ринок електричної енергії”, ухваленого у 2017 році.
Попри відкриття ринку, його регулювання з боку уряду продовжилося, аби уникнути зростання тарифів для населення.
Одначе, з 1 січня 2021 року в Україні значно зросли тарифи на комуналку, при чому — як за світло, так і за газ. Це обурило громадян, які масово почали влаштовувати акції протесту.
Так, з початку року було скасовано пільговий тариф в 90 коп/КВт-год для населення на перші 100 кВт-год електроенергії і встановлено єдиний тариф на рівні 1,68 грн/кВт-год. Постанова Кабміну, якою підвищується ціна, ухвалена нібито з метою уникнення стрімкого зростання тарифу для населення із січня 2021 року, так пояснили у Міненерго.
Наразі питання “вирішили” компенсаціями — українцям роздадуть 1,4 млрд грн з держбюджету, але не всім, а лише окремим категоріям населення. Яким — читайте тут.
Слід додати, що 2020 року у своєму звіті Європейська комісія вказала, що ціни на електроенергію в Україні майже на 38% вищі від середньої вартості у країнах Європи. За цим показником Україна опинилася поряд з такими країнами як Греція, Мальта, Болгарія, Угорщина та Польща, де ціни на електроенергію найвищі в Європі.
Водночас, у ЄС розчаровані діями України на ринку електричної енергії і вважають, що нові правила ринку не працюють.