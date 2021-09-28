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Ціна газу у Європі вперше в історії перевищила 1 тисячу доларів за 1 тисячу куб. м

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Ціна на газ в Європі на відкритті торгів 28 вересня вперше в історії перевищила 1000 доларів за 1 тис. куб. м. Про це свідчать дані біржі ICE, пише УНН.

Деталі

Після цього вартість жовтневого ф’ючерса на хабі TTF у Нідерландах прискорила зростання до 1031,3 доларів за 1 тис. куб. м., загальне зростання ціни газу з початку дня перевищував 11%. Однак на цей момент вартість газу дещо скорегувалася і знаходиться в районі 1010 доларів за 1 тис. кубометрів, проте продовжуючи перебувати на історично високому рівні.

Ціна листопадового ф’ючерсу на хабі TTF в моменті доходила до майже 1040 доларів за 1 тис. куб. м.

Контекст

Раніше співголова партії "Союз-90"/"Зелені" Анналена Бербок, яка була висунута від партії в канцлери ФРН, звинуватила Росію в маніпуляціях із цінами на газ і шантажі в питанні поставок газу в Європу. Бербок заявила, що Москва “хоче підвищити політичний тиск, щоб швидше отримати решту дозволу для „Північного потоку-2“ і запустити трубопровід в експлуатацію”.

Тим часом у Мінекономіки ФРН заявили, що Росія повною мірою виконує свої контрактні зобов’язання щодо постачання газу, а зростання цін на паливо пов’язане з різними факторами, в тому числі з розвитком кон’юнктури в Азії, а також пожежами в Сибіру. За словами представника міністерства, “про свідоме зловживання існуючими договорами невідомо”.

На це відреагував посол РФ в Німеччині, сказавши, що заяви деяких німецьких політиків про те, що Росія маніпулює цінами на газ, викликають “подив і не мають нічого спільного з реальним станом справ”.

При цьому голова правління “Газпрому” Олексій Міллер заявляв, що сильне відставання в закачуванні газу в ПСГ Європи і зростаючий попит на газ призвели до того, що ціни на цей вид палива в Європі побили рекорди і можуть перевищити їх значення в найближчим часом.

Начальник управління структурування контрактів та ціноутворення “Газпром експорту” Сергій Комлєв заначав, що поставки трубопровідного газу з Росії в Європу в 2021 році знаходяться на історичних максимумах, “Газпром” збільшив видобуток газу рік до року на 18,4%. При цьому європейський ринок газу в першому півріччі 2021 року зіштовхнувся з відтоком зрідженого природного газу (СПГ) на ринки АТР і Південної Америки, його частка в імпорті впала з 41,5% до 31%. В абсолютному вираженні поставки СПГ до Європи за цей період скоротилися на 10,74 млрд куб. м (або на 15,9%).

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