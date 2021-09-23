Кандидатка у канцлери ФРН від "зелених" заявила, що Росія маніпулює цінами на газ

Деталі

Бербок повідомила в опублікованому інтерв’ю німецькому редакційному об’єднанню RND, що Москва “хоче підвищити політичний тиск, щоб швидше отримати решту дозволу для „Північного потоку-2“ і запустити трубопровід в експлуатацію”. “Розплачуватися будуть клієнти у Німеччині, які зіткнуться з підвищенням цін на газ або навіть будуть змушені сидіти в холоді”, — вважає вона.

На думку політика, це ще раз показує, “яку ведмежу послугу ФРН надали Соціал-демократична партія Німеччини і блок ХДС/ХСС підтримкою “Північного потоку-2”. “Адже Німеччина тепер опинилася в ситуації шантажу, про що часто застерігали”, — продовжувала кандидатка у канцлери.

Бербок закликала уряд ФРН направити чіткий сигнал Росії про необхідність виконувати свої контрактні зобов’язання щодо постачання достатніх обсягів газу в Європу. Одночасно Бербок вважає за необхідне створення національних газових резервів.

Тим часом, в Мінекономіки ФРН в середу заявили, що Росія повною мірою виконує свої контрактні зобов’язання щодо постачання газу, а зростання цін на паливо пов’язане з різними факторами, зокрема з розвитком кон’юнктури в Азії, а також пожежами в Сибіру. За словами представника міністерства, “про свідоме зловживання існуючими договорами невідомо”.

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Контекст

15 вересня вартість газу на спотових майданчиках побила історичний рекорд, а в піку досягала майже 970 доларів за 1 тис. куб. м, проте потім знизилася. У понеділок вранці ціна газу на європейських біржах знову злітала вище позначки в 900 доларів за 1 тис. куб. м. У другій половині дня цей показник скоректувався на фоні новин про те, що норвезька Equinor отримала дозвіл збільшити експорт газу зі своїх шельфових родовищ Oseberg і Troll в умовах ринку, який звузився.