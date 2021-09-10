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Ціни на газ в Європі б'ють рекорди: коли чекати припинення стрибка і як він вплине на Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Вартість газу в Європі знову обновила історичний максимум, перевищивши 9 вересня позначку в 700 доларів за 1 тис. куб. м. Про те, чи продовжиться зростання цін і чи позначиться це на українському енергетичному секторі і споживачах, УНН поспілкувався з експертом з питань енергетики Валентином Землянським.

Причини стрибка цін на газ в Європі

За словами експерта, причини події зрозумілі: передумовами були і тренд на підвищення цін, і великий обсяг споживання, і порожні сховища.

"Відповідно, (виник) дефіцит по поставкам як російського, так і зрідженого газу. Тому що ні Катар з Алжиром, ні США не направляють туди газовози, немає прямих контрактів, вони всі йдуть в Китай. Дефіцит досягає вже близько 20 млрд (кубометрів газу - ред.) на європейському ринку за цим напрямком скрапленого газу, ціни йдуть вгору. Природно, ціни йдуть вгору. Це якщо ми беремо економіку", - говорить Землянський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вітренко: Росія створює штучний дефіцит газу для запуску "Північного потоку-2"

"Якщо ми беремо політику, природно, "Газпром" стоїть на позиціях вирішення питання "Північного потоку -2". Ми бачили незначне зниження (цін - ред.), коли Bloomberg дав публікацію щодо початку роботи з 1 жовтня - моментально біржі відреагували, на 10% пішло падіння, ненадовго, але пішло, ціни загальмувалися, потім знову повернулися до зростання. Тому вся ця історія триватиме рівно до моменту, поки не запустять "Північний потік - 2", - зазначає співрозмовник УНН.

Так, відзначимо, що сьогодні, 10 вересня, російський "Газпром" заявив про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". У той же час, "потік" поки не буде запущений в експлуатацію. Оператору все ще необхідний попередній дозвіл німецького регулятора, який в даний час розглядає заявку Nord Stream 2 на отримання статусу незалежного оператора системи передачі.

Як довго будуть рости ціни на блакитне паливо

"Я думаю, до початку опалювального сезону ця історія вирішиться і ми побачимо зовсім інші ціни, тому що, давайте розуміти - за біржовими котируваннями поставляється тільки половина газу, тобто йде торгівля. Друга половина йде за довгостроковими контрактами, а довгострокові контракти, наприклад, для Німеччини - це 270 доларів за 1000 кубічних метрів", - говорить експерт.

Він прогнозує тиск в самому Євросоюзі на Європейську комісію щодо вирішення питання по "Північному потоку - 2", так як "Європа прекрасно розуміє, що економіка просто не потягне такого рівня цін".

Вплив на український ринок і споживача

На даний момент для українців ситуація стабільна, каже співрозмовник агентства.

"Принаймні з боку "Нафтогазу" не було ніяких заяв про перегляд контрактів з облзбутами. Я думаю, для нас збережеться ціна 7,96, 7,99 (грн/куб. м - ред.), яка встановлена. Відкритим питання залишається з теплокомуненерго, тому що там, що стосується технічної частини, Мінрегіон відрапортував, що вони технічно підготовлені. А тарифне питання залишається відкритим, незважаючи на всі заяви НАК "Нафтогаз" про газ 7,42 (грн/куб. м - ред.), там за договорами стає зрозуміло, що він буде дорожчим, відповідно має бути перегляд тарифу, що політично, природно, не вигідно ні місцевій владі, ні центральній. Тут у нас є проблеми", - вважає експерт.

Мова про нещодавню заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, за словами якого НАК "Нафтогаз України" запропонував теплокомуненерго тариф на газ у розмірі 7,42 грн за кубометр.

"Для промисловості газ зростає, ми на українській біржі бачимо вже 20 тис. грн за 1 тис. куб. м з ПДВ. Природно це відбивається, тисне на промисловість", - продовжує Землянський.

З його слів, ті, хто "встиг домовитися з Нафтогазом", можливо, будуть на більш вигідних умовах. Але в цілому ситуація не представляє з себе нічого хорошого.

"Це вимивання оборотних коштів - чим вище у вас витрати на енергоносії, тим вища собівартість і, відповідно, доводиться це все компенсувати за рахунок ціни. А висока ціна - зниження конкурентоспроможності на ринку. У першу чергу, це стосується позиції з експорту. Так що, ніхто від цього не виграє, природно", - пояснює він.

Контекст

Напередодні вартість жовтневого ф'ючерса на хабі TTF у Нідерландах досягла 700,2 доларів за 1 тис. куб. м, що є новим рекордом. Попередній зафіксували в кінці серпня, коли біржові ціни на газ перевищили 600 доларів за 1 тис. куб. м.

Що було раніше

Як заявив раніше глава "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, Газпром не забронював на вересень додаткові транзитні потужності, що призведе до зменшення транзиту в ЄС, таким чином "грубо натякаючи", що збільшення поставок до Євросоюзу можливо тільки по "Північному Потоку-2".

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