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Витренко: Россия создает искусственный дефицит газа для запуска "Северного потока-2"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Создание искусственного дефицита газа - инструмент, используемый Россией для получения от Европы разрешения на запуск "Северного потока-2". Об этом, как сообщает УНН, во время брифинга заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Цитата:

"Есть реальная проблема с тем, что "Газпром" гораздо меньше газа сейчас поставляет в Европу и это приводит к рекордному увеличению цен в Европе", - заявил Витренко.

Он привел пример, в прошлого года когда "Газпром" забронировал для транзита 65 млрд через Украину, то в этом году только 40.

Цитата:

"Они фактически таким образом шантажируют Европу и говорят: "Смотрите, мы создаем искусственный дефицит газа. Если вы не дадите нам запустить "Северный поток-2", то сделаем так, что вам зимой не будет хватать газа", - заявил Витренко.

Глава "Нафтогаза" уверен, что РФ использует газ, как геополитическую оружие.

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