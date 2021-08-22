Україна ініціює консультації з ЄК та Німеччиною заради гарантій енергетичної безпеки

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“Відповідно до Угоди про асоціацію ми ініціювали проведення консультацій з Європейською комісією та урядом ФРН найближчим часом”, — сказав Президент.

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На думку Зеленського, слова якого наводить ОП, для України важливо отримати чіткий міжнародно-правовий механізм, що гарантуватиме безпеку та стане дієвим запобіжником від російської військової агресії.



Зі слів Глави держави, навіть сьогодні, коли “Північний потік — 2” ще не добудований, чітко видно, хто контролює ціни на газ у Європі та їхнє зростання.

“Тому я не вважаю, що це лише економічне питання. І добудова „Північного потоку — 2“, а потім його імплементація та використання призведуть до великих ризиків. Я вважаю, що це буде на руку тільки Російській Федерації”, — зазначив Зеленський.

Додамо

Канцлер Німеччини Ангела Меркель раніше зауважила: Німеччина сподівається, що транзит до Європи через територію України буде продовжено після 2024 року.



Додамо також, що президент РФ Владімір Путін напередодні заявив, що Росія готова продовжувати транзит газу через Україну після 2024 року, але для цього необхідно отримати відповідь на кілька питань від європейських партнерів.



