Украина инициирует консультации с ЕК и Германией ради гарантий энергетической безопасности

Цитата:

"В соответствии с Соглашением об ассоциации мы инициировали проведение консультаций с Европейской комиссией и правительством ФРГ в ближайшее время", - сказал Президент.

Детали

По мнению Зеленского, слова которого приводит ОП, для Украины важно получить четкий международно-правовой механизм, что будетгарантировать безопасность и станет действенным предохранителем от российской военной агрессии.



По словам Главы государства, даже сегодня, когда "Северный поток - 2" еще не достроен, четко видно, кто контролирует цены на газ в Европе и их рост.

"Поэтому я не считаю, что это только экономический вопрос. И достройка "Северного потока - 2", а затем его имплементация и использования приведут к большим рискам. Я считаю, что это будет на руку только Российской Федерации", - отметил Зеленский.

Добавим

Канцлер Германии Ангела Меркель ранее отметила: Германия надеется, что транзит в Европу через территорию Украины будет продолжен после 2024 года.



Добавим также, что президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину после 2024 года, в но для этого необходимо получить ответ на несколько вопросов от европейских партнеров.



