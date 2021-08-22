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Вітренко: Росія створює штучний дефіцит газу для запуску “Північного потоку-2”

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Створення штучного дефіциту газу — інструмент, що використовує Росія для отримання від Європи дозволу на запуск “Північного потоку-2”. Про це, як повідомляє УНН, під час брифінгу заявив глава НАК “Нафтогаз Україна” Юрій Вітренко.

Цитата:

“Є реальна проблема з тим, що „Газпром“ набагато менше газу зараз поставляє в Європу і це призводить до рекордного збільшення цін в Європі”, — заявив Вітренко.

Він навів приклад, минулого року коли “Газпром” забронював для транзиту 65 млрд через Україну, то цього року тільки 40.

Цитата:

“Вони фактично таким чином шантажують Європу і кажуть: “Дивіться, ми створюємо штучний дефіцит газу. Якщо ви не дасте нам запустити „Північний потік-2“, то зробимо так, що вам взимку не буде вистачати газу”, — заявив Вітренко.

Голова “Нафтогазу” впевнений, що РФ використовує газ, як геополітичну зброю.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна ініціює консультації з ЄК та Німеччиною заради гарантій енергетичної безпеки

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