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В правительстве говорят, Украина более чем на 80% готова к отопительному сезону

В правительстве говорят, Украина более чем на 80% готова к отопительному сезону

Киев  •  УНН

 • 17292 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Готовность Украины к отопительному сезону составляет более 80%. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время сегодняшнего заседания правительства, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Сейчас у нас готовность более 80%. Все идет в соответствии с графиками. Местные власти, как и в предыдущие годы, будует принимать решение, когда именно стартует отопительный сезон, так же органы местного самоуправления теперь ответствены за установление тарифов на тепло и горячую воду", - сказал Шмыгаль.

Детали

По его словам, правительство решит вопрос с компенсацией для теплокоммунэнерго.

Он добавил, что "Нафтогаз" продает предприятиям теплокоммунэнерго газ по 7,42 грн за кубометр в рамках трехлетнего контракта.

Дополнение

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установила на сентябрь цену на газ для потребителей, которые получают голубое топливо от поставщика "последней надежды" (ПОН) - 12 грн за куб. м (с НДС).

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" была определена Кабмином поставщиком "последней надежды" в июле 2020-го - сроком на три года.

Поставщик "последней надежды" (ПОН) - страховка от внезапной потери текущего поставщика (например, потому что поставщик обанкротился или ликвидирован, или его лицензия аннулирована). ПОН поддержит бесперебойное газоснабжение. Услуги ПОН нужно обязательно платить. Поставщик "последней надежды" имеет право поставлять газ клиенту до 60 дней - не дольше, чем до конца календарного месяца, следующего за месяцем начала фактической поставки природного газа.

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