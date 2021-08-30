Постачальник "останньої надії" підвищив ціну на газ до 12 грн за куб

Деталі

“Умови ПОН: ціна у вересні 12,00 грн (ціна вказана з ПДВ за куб. м, змінюється щомісяця)”, — повідомили у ГК.

Ціна за місяць зросла з 11,78 грн/куб. м - на 22 копійки, або 1,87%.

Додамо

Наразі ГК "Нафтогаз України" як постачальник "останньої надії" на ринку газу обслуговує понад 600 тисяч клієнтів.

Річний "фіксований" тариф ГК "Нафтогаз України" для населення становить 7,96 грн/куб. м.

Довідково

Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” була визначена Кабміном постачальником “останньої надії” у липні 2020 року - строком на три роки.

Постачальник "останньої надії" (ПОН) – страховка від раптової втрати поточного постачальника (наприклад, бо постачальник збанкрутував або ліквідований, або його ліцензія анульована). ПОН підтримає безперебійне газопостачання. Послуги ПОН потрібно обов’язково сплачувати. Постачальник “останньої надії” має право постачати газ клієнту до 60 днів — не довше, ніж до кінця календарного місяця, наступного за місяцем початку фактичного постачання природного газу.