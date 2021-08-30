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Постачальник "останньої надії" підвищив ціну на газ до 12 грн за куб

Постачальник "останньої надії" підвищив ціну на газ до 12 грн за куб

Київ • УНН

 • 30216 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила на вересень ціну на газ для споживачів, які отримують блакитне паливо від постачальника "останньої надії" (ПОН), - 12 грн за куб. м (з ПДВ), повідомляє УНН з посиланням на оприлюднену компанією інформацію.

Деталі

“Умови ПОН: ціна у вересні 12,00 грн (ціна вказана з ПДВ за куб. м, змінюється щомісяця)”, — повідомили у ГК.

Ціна за місяць зросла з 11,78 грн/куб. м - на 22 копійки, або 1,87%.

Додамо

Наразі ГК "Нафтогаз України" як постачальник "останньої надії" на ринку газу обслуговує понад 600 тисяч клієнтів.

Річний "фіксований" тариф ГК "Нафтогаз України" для населення становить 7,96 грн/куб. м.

Довідково

Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” була визначена Кабміном постачальником “останньої надії” у липні 2020 року - строком на три роки.

Постачальник "останньої надії" (ПОН) – страховка від раптової втрати поточного постачальника (наприклад, бо постачальник збанкрутував або ліквідований, або його ліцензія анульована). ПОН підтримає безперебійне газопостачання. Послуги ПОН потрібно обов’язково сплачувати. Постачальник “останньої надії” має право постачати газ клієнту до 60 днів — не довше, ніж до кінця календарного місяця, наступного за місяцем початку фактичного постачання природного газу.

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