Поставщик "последней надежды" повысил цену на газ до 12 грн за куб
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установила на сентябрь цену на газ для потребителей, которые получают голубое топливо от поставщика "последней надежды" (ПОН), - 12 грн за куб. м (с НДС), сообщает УНН со ссылкой на опубликованную компанией информацию.
Детали
"Условия ПОН: цена в сентябре 12,00 грн (цена указана с НДС за куб. м, меняется ежемесячно)", - сообщили в ГК.
Цена за месяц выросла с 11,78 грн/куб. м - на 22 копейки, или 1,87%.
Добавим
На сегодня ГК "Нафтогаз Украины" в качестве поставщика "последней надежды" на рынке газа обслуживает более 600 тысяч клиентов.
Годовой "фиксированный" тариф ГК "Нафтогаз Украины" для населения составляет 7,96 грн/куб. м.
Справка
Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" была определена Кабмином поставщиком "последней надежды" в июле 2020-го - сроком на три года.
Поставщик "последней надежды" (ПОН) - страховка от внезапной потери текущего поставщика (например, потому что поставщик обанкротился или ликвидирован, или его лицензия аннулирована). ПОН поддержит бесперебойное газоснабжение. Услуги ПОН нужно обязательно платить. Поставщик "последней надежды" имеет право поставлять газ клиенту до 60 дней - не дольше, чем до конца календарного месяца, следующего за месяцем начала фактической поставки природного газа.