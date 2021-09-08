В уряді кажуть, Україна на понад 80% готова до опалювального сезону

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“Наразі у нас готовність більше 80%. Все йде відповідно до графіків. Місцева влада, як і в попередні роки, буде приймати рішення, коли саме стартує опалювальний сезон, так само органи місцевого самоврядування тепер відповідальні за встановлення тарифів на тепло та гарячу воду”, — сказав Шмигаль.

Деталі

За його словами, уряд вирішить питання з компенсацією для теплокомуненерго.

Він додав, що “Нафтогаз” продає підприємствам теплокомуненерго газ по 7,42 грн за кубометр в межах трирічного контракту.

Доповнення

Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” встановила на вересень ціну на газ для споживачів, які отримують блакитне паливо від постачальника “останньої надії” (ПОН), — 12 грн за куб. м (з ПДВ).

Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” була визначена Кабміном постачальником “останньої надії” у липні 2020 року — строком на три роки.

Постачальник “останньої надії” (ПОН) — страховка від раптової втрати поточного постачальника (наприклад, бо постачальник збанкрутував або ліквідований, або його ліцензія анульована). ПОН підтримає безперебійне газопостачання. Послуги ПОН потрібно обов’язково сплачувати. Постачальник “останньої надії” має право постачати газ клієнту до 60 днів — не довше, ніж до кінця календарного місяця, наступного за місяцем початку фактичного постачання природного газу.