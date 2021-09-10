Цены на газ в Европе бьют рекорды: когда ждать прекращение скачка и как он повлияет на Украину

Причины скачка цен на газ в Европе

По словам эксперта, причины произошедшего ясны: предпосылками были и тренд на повышение цен, и большой объем потребления, и пустые хранилища.

“Соответственно, (возник) дефицит по поставкам как российского, так и сжиженного газа. Потому что ни Катар с Алжиром, ни США не направляют туда газовозы, нету прямых контрактов, они все уходят в Китай. Дефицит достигает уже порядка 20 млрд (кубометров газа — ред.) на европейском рынке по этому направлению сжиженного газа, цены идут вверх. Естественно, цены идут вверх. Это если мы берем экономику”, — говорит Землянский.

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“Если мы берем политику, естественно, “Газпром” стоит на позициях решения вопроса “Северного потока −2”. Мы видели незначительное снижение (цен — ред.), когда Bloomberg дал публикацию по началу работы с 1 октября — моментально биржи отреагировали, на 10% пошло падение, ненадолго, но пошло, цены затормозились, потом снова вернулись к росту. Поэтому вся эта история будет продолжаться ровно до момента, пока не запустят “Северный поток — 2”, — отмечает собеседник УНН.

Так, отметим, что сегодня, 10 сентября, российский “Газпром” заявил о завершении строительства газопровода “Северный поток-2”. В то же время, “поток” пока не будет запущен в эксплуатацию. Оператору все еще требуется предварительное разрешение немецкого регулятора, который в настоящее время рассматривает заявку Nord Stream 2 на получение статуса независимого оператора системы передачи.

Как долго будут расти цены на голубое топливо

“Я думаю, к началу отопительного сезона эта история разрешится и мы увидим совершенно другие цены, потому что, давайте понимать — по биржевым котировкам поставляется только половина газа, то есть идет торговля. Вторая половина идет по долгосрочным контрактам, а долгосрочные контракты, например, для Германии — это 270 долларов за 1000 кубических метров”, — говорит эксперт.

Он прогнозирует давление в самом Евросоюзе на Европейскую комиссию относительно решения вопроса по “Северному потоку — 2”, так как “Европа прекрасно понимает, что экономика просто не потянет такого уровня цен”.

Влияние на украинский рынок и потребителя

На данный момент для украинцев ситуация стабильная, говорит собеседник агентства.

“По крайней мере со стороны „Нафтогаза“ не было никаких заявлений о пересмотре контрактов с облсбытами. Я думаю, для нас сохранится цена 7,96, 7,99 (грн/куб. м — ред.), которая установлена. Открытым вопрос остается по теплокомунэнерго, потому что там, что касается технической части, Минрегион отрапортовал, что они технически подготовлены. А тарифный вопрос остается открытым, несмотря на все заявления НАК „Нафтогаз“ про газ 7,42 (грн/куб. м — ред.), там по договорам становится понятно, что он будет дороже, соответственно должен быть пересмотр тарифа, что политически естественно не выгодно ни местной власти, ни центральной. Здесь у нас есть проблемы”, — считает эксперт.

Речь о недавнем заявлении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, по словам которого НАК “Нафтогаз Украины” предложил теплокоммунэнерго тариф на газ в размере 7,42 грн за кубометр.

“Для промышленности газ растет, мы на украинской бирже видим уже 20 тыс. грн за 1 тыс. куб. м с НДС. Естественно это отражается, давит на промышленность”, — продолжает Землянский.

С его слов, те, кто “успел договориться с Нафтогазом”, возможно, будут на более выгодных условиях. Но в целом ситуация не представляет из себя ничего хорошего.

“Это вымывание оборотных средств — чем выше у вас расходы на энергоносители, тем выше себестоимость и соответственно приходится это все компенсировать за счет цены. А высокая цена — снижение конкурентоспособности на рынке. В первую очередь это касается позиции по экспорту. Так что, никто от этого не выигрывает, естественно”, — объясняет он.

Контекст

Накануне стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 700,2 долларов за 1 тыс. куб. м, что является новым рекордом. Предыдущий зафиксировали в конце августа, когда биржевые цены на газ превысили 600 долларов за 1 тыс. куб. м.

Что было ранее

Как заявил ранее глава “Оператор ГТС Украины” Сергей Макогон, Газпром не забронировал на сентябрь дополнительные транзитные мощности, что приведет к уменьшению транзита в ЕС, таким образом “грубо намекая”, что увеличение поставок в Евросоюз возможно только по “Северному Потоку-2”.