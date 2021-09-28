Цена газа в Европе впервые в истории превысила 1 тысячу долларов за 1 тысячу куб. м

Детали

После этого стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах ускорила рост до 1031,3 долларов за 1 тыс. куб. м., общий рост цены газа с начала дня превышал 11%. Однако к настоящему моменту стоимость газа несколько скорректировалась и находится в районе 1010 долларов за 1 тыс. кубометров, тем не менее продолжая находиться на исторически высоком уровне.

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в моменте доходила до почти 1040 долларов за 1 тыс. куб. м.

Контекст

Ранее сопредседатель партии "Союз-90"/"Зеленые" Анналена Бербок, которая была выдвинута от партии в канцлеры ФРГ, обвинила Россию в манипуляциях с ценами на газ и шантаже в вопросе поставок газа в Европу. Бербок заявила, что Москва “хочет повысить политическое давление, чтобы скорее получить оставшиеся разрешения для „Северного потока-2“ и пустить трубопровод в эксплуатацию”.

Между тем в Минэкономики ФРГ заявили, что Россия в полной мере выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа, а рост цен на топливо связан с различными факторами, в том числе с развитием конъюнктуры в Азии, а также пожарами в Сибири. По словам представителя министерства, “о сознательном злоупотреблении существующими договорами неизвестно”.

На это отрегировал посол РФ в Германии, сказав, что заявления некоторых немецких политиков о том, что Россия манипулирует ценами на газ, вызывают “недоумение и не имеют ничего общего с реальным положением дел”.

При этом председатель правления “Газпрома” Алексей Миллер заявлял, что сильное отставание в закачке газа в ПХГ Европы и растущий спрос на газ привели к тому, что цены на этот вид топлива в Европе побили рекорды и могут превысить их значения в ближайшее время.

Начальник управления структурирования контрактов и ценообразования “Газпром экспорта” Сергей Комлев отмечал, что поставки трубопроводного газа из России в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах, “Газпром” увеличил добычу газа год к году на 18,4%. При этом европейский рынок газа в первом полугодии 2021 года столкнулся с оттоком сжиженного природного газа (СПГ) на рынки АТР и Южной Америки, его доля в импорте упала с 41,5% до 31%. В абсолютном выражении поставки СПГ в Европу за этот период сократились на 10,74 млрд куб. м (или на 15,9%).