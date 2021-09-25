Посол Росії у Німеччині відреагував на слова кандидатки у канцлери від "зелених" про маніпуляції Москвою цінами на газ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Заяви деяких німецьких політиків про те, що Росія маніпулює цінами на газ, викликають “подив і не мають нічого спільного з реальним станом справ”. Про це заявив посол РФ у Берліні Сергій Нечаєв в опублікованому в суботу коментарі для Redaktionsnetzwerk Deutschland, пише УНН.

Деталі

“Звернули увагу на висловлювання деяких німецьких політиків, а також публікації у ряді ЗМІ, які звинувачують російське керівництво і ПАТ „Газпром“ у нібито невиконанні своїх зобов’язань, штучному обмеженні поставок на європейський газовий ринок, безпрецедентному зростанні спотових цін, прагненні „заморозити“ європейців майбутньою зимою і т. д. Ці заяви викликають подив і не мають нічого спільного з реальним станом справ, з приводу чого вже висловилися представники уряду ФРН і керівництво Східного комітету німецької економіки”, — сказав дипломат.

Нечаєв назвав дивним те, “що замість використання загальнодоступної інформації, яка легко перевіряється, в публічний простір вкидаються відверті фейки, а об’єктивний аналіз підміняється примітивними антиросійськими вкидами”. “РФ завжди бездоганно і в повному обсязі виконувала свої зобов’язання і продовжує це робити. За більш ніж 50 років успішної співпраці з європейськими країнами у газовій сфері постачання сировини ніколи не використовувалися Москвою як “енергетичну зброю” або “інструмент тиску”, — підкреслив посол, додавши, що “Газпром” “строго дотримується всіх домовленостей”. “Концерн не знижував і штучно не обмежував продажу газу в ЄС, більша частина яких здійснюється в рамках довгострокових контрактів, де ціна газу не залежить від поточних кон’юнктурних коливань”, — заявив російський дипломат.

Він охарактеризував як “виключно успішний проект” співпрацю Росії і Німеччини в газовій сфері і нагадав, що в період переходу на поновлювані джерела енергії ФРН не обійтися без газу. “Росія готова його поставляти на максимально вигідних умовах. Для цього і будувався “Північний потік-2”, — сказав Нечаєв.

Контекст: звинувачення Бербок

У четвер співголова партії "Союз-90"/"Зелені" Аннали Бербок, яка була висунута від партії в канцлери ФРН, звинуватила Росію в маніпуляціях із цінами на газ і шантажі у питанні поставок газу в Європу. Бербок заявила, що Москва “хоче підвищити політичний тиск, щоб швидше отримати решту дозволу для „Північного потоку-2“ і пустити трубопровід в експлуатацію”.

Тим часом у Мінекономіки ФРН заявили, що Росія повною мірою виконує свої контрактні зобов’язання щодо постачання газу, а зростання цін на паливо пов’язане з різними факторами, в тому числі з розвитком кон’юнктури в Азії, а також пожежами в Сибіру. За словами представника міністерства, “про свідоме зловживання існуючими договорами невідомо”.

15 вересня вартість газу на спотових майданчиках побила історичний рекорд, а на піку досягала майже 970 доларів за 1 тис. куб. м, проте потім знизилася. У понеділок вранці ціна газу на європейських біржах знову злітала вище позначки в 900 доларів за 1 тис. куб. м. У другій половині дня цей показник скоректувався на фоні новин про те, що норвезька компанія Equinor отримала дозвіл збільшити експорт газу зі своїх шельфових родовищ Oseberg і Troll в умовах ринку, який звузився.

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