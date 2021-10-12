На Одещині прогнозують надзвичайну ситуацію з постачанням газу в бюджетні установи регіону

За його словами, у зв'язку з підвищенням цін на природний газ постачальники послуг не можуть виконувати контрактні умови, а організації та установи соціальної сфери, своєю чергою, не можуть платити завищену в рази вартість послуг. Сьогодні постачальники надають газ за ціною близько 40 гривень за кубічний метр.

"Визначення постачальників послуг проводилися відповідно до вимог Закону України "Про державні закупівлі", за результатами укладені відповідні угоди терміном до 31 грудня 2021 року. Згідно з умовами вказаних договорів, вартість послуг з газопостачання становила в середньому 11,5 грн/куб. м (без ПДВ)", - повідомив Антон Шалигайло.

Чиновник зазначив, що наразі в бюджетні установи надходять численні листи від постачальників послуг з попередженням про припинення поставок газу. З огляду на те, що в стислі терміни установи соціальної сфери не встигнуть оформити нові договірні відносини (у зв'язку з відсутністю відповідних бюджетних асигнувань, щоб платити за підвищеними цінами), вони можуть залишитися без постачальників послуг. Це призведе до відключення від газопостачання.

Шалигайло повідомив, що 1 жовтня АТ "Одесагаз" попередило про відключення від газопостачання у зв'язку з відсутністю договору з постачальником природного газу 221 установу.

Ситуацію з постачанням газу голова Одеської ОДА Сергій Гриневецький визначив як надзвичайну ситуацію регіонального рівня.