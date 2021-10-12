На Одещині прогнозують надзвичайну ситуацію з постачанням газу в бюджетні установи регіону

ukru
19:38 • 75867 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

18:58 • 99667 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 160544 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 144404 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 146827 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 158792 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 176458 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 149922 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159100 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175981 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 159717 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 152962 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

17 березня, 15:27 • 125153 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

16:18 • 119303 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

16:31 • 137200 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 160549 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 152962 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 251690 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 248005 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 376370 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 53975 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 64160 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 62306 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 98169 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109490 перегляди
Актуальне
На Одещині прогнозують надзвичайну ситуацію з постачанням газу в бюджетні установи регіону

На Одещині прогнозують надзвичайну ситуацію з постачанням газу в бюджетні установи регіону

Київ • УНН

 • 17700 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. В Одеській ОДА прогнозують можливість виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної з відсутністю поставок природного газу бюджетним установам в осінньо-зимовий період 2021-2022 років. Про загрозу зриву опалювального сезону в закладах соціальної сфери та бюджетних установах на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доповів директор департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності ОДА Антон Шалигайло, пише УНН.

За його словами, у зв'язку з підвищенням цін на природний газ постачальники послуг не можуть виконувати контрактні умови, а організації та установи соціальної сфери, своєю чергою, не можуть платити завищену в рази вартість послуг. Сьогодні постачальники надають газ за ціною близько 40 гривень за кубічний метр.

"Визначення постачальників послуг проводилися відповідно до вимог Закону України "Про державні закупівлі", за результатами укладені відповідні угоди терміном до 31 грудня 2021 року. Згідно з умовами вказаних договорів, вартість послуг з газопостачання становила в середньому 11,5 грн/куб. м (без ПДВ)", - повідомив Антон Шалигайло.

Чиновник зазначив, що наразі в бюджетні установи надходять численні листи від постачальників послуг з попередженням про припинення поставок газу. З огляду на те, що в стислі терміни установи соціальної сфери не встигнуть оформити нові договірні відносини (у зв'язку з відсутністю відповідних бюджетних асигнувань, щоб платити за підвищеними цінами), вони можуть залишитися без постачальників послуг. Це призведе до відключення від газопостачання.

Шалигайло повідомив, що 1 жовтня АТ "Одесагаз" попередило про відключення від газопостачання у зв'язку з відсутністю договору з постачальником природного газу 221 установу.

Ситуацію з постачанням газу голова Одеської ОДА Сергій Гриневецький визначив як надзвичайну ситуацію регіонального рівня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаУНН-Одеса

Звернутися з питань розміщення реклами