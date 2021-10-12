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В Одесской области прогнозируют чрезвычайную ситуацию с поставкой газа в бюджетные учреждения региона

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. В Одесской ОГА прогнозируют возможность возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям в осенне-зимний период 2021-2022 годов. Об угрозе срыва отопительного сезона в учреждениях социальной сферы и бюджетных учреждениях на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций доложил директор департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности ОГА Антон Шалыгайло, пишет УНН.

По его словам, в связи с повышением цен на природный газ поставщики услуг не могут выполнять контрактные условия, а организации и учреждения социальной сферы, в свою очередь, не могут платить завышенную в разы стоимость услуг. Сегодня поставщики предоставляют газ по цене около 40 гривен за кубический метр.

“Определение поставщиков услуг проводились в соответствии с требованиями Закона Украины "О публичных закупках“, по результатам заключены соответствующие соглашения сроком до 31 декабря 2021 года. Согласно условиям указанных договоров, стоимость услуг по газоснабжению составляла в среднем 11,5 грн/куб. м (без НДС)”, — сообщил Антон Шалыгайло.

Чиновник отметил, что в настоящее время в бюджетные учреждения поступают многочисленные письма от поставщиков услуг с предупреждением о прекращении поставок газа. Учитывая то, что в сжатые сроки учреждения социальной сферы не успеют оформить новые договорные отношения (в связи с отсутствием соответствующих бюджетных ассигнований, чтобы платить по повышенным ценам), они могут остаться без поставщиков услуг. Это приведет к отключению от газоснабжения.

Шалыгайло сообщил, что 1 октября АО “Одессагаз” предупредило об отключении от газоснабжения в связи с отсутствием договора с поставщиком природного газа 221 учреждение.

Ситуацию с поставкой газа председатель Одесской ОГА Сергей Гриневецкий определил как чрезвычайную ситуацию регионального уровня.

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