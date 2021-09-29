В Україні ще на місяць продовжили заборону імпорту електроенергії з Білорусі та Росії

Деталі

“З урахуванням ситуації на ринку електричної енергії та функціонування ОЕС України, Департамент енергоринку виносить на розгляд НКРЕКП питання, щодо внесення змін до постанови НКРЕКП від 26 травня 2021 року № 853 „Про доступ до пропускної спроможності міждержавних перетинів“ в частині продовження терміну дії постанови до 01.11.2021”, — йдеться в повідомленні.

Відтак, документ тимчасово обмежує доступну пропускну здатність, яка розподіляється на добових і місячних аукціонах на 2021 рік, в частині міждержавних перетоків між Україною і державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства, до 0 МВт.

Забороняється імпорт з Білорусі та з території Росії, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства.

Контекст

Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі був заборонений 8 квітня 2020 року постановою НКРЕКП. Це пояснювали проблемами балансування енергосистеми України та обмеженням внутрішньої генерації. Рішення стало можливим після ухвалення Верховною Радою закону “Про ринок електроенергії”.



З 1 січня, після дев’ятимісячної заборони, імпорт дозволили відновити. Це сталося на тлі кризової ситуації з поставками вугілля на ТЕС і тарифної кризи.



Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у лютому повідомив про намір України “відрізатись” від електромережі Росії і Білорусі до 2023 року.