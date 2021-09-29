В Україні ще на місяць продовжили заборону імпорту електроенергії з Білорусі та Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) продовжила до 1 листопада заборону на імпорт електроенергії з Білорусі та з території Росії. Таке рішення було ухвалене на засіданні НКРЕКП, 29 вересня, передає УНН.
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“З урахуванням ситуації на ринку електричної енергії та функціонування ОЕС України, Департамент енергоринку виносить на розгляд НКРЕКП питання, щодо внесення змін до постанови НКРЕКП від 26 травня 2021 року № 853 „Про доступ до пропускної спроможності міждержавних перетинів“ в частині продовження терміну дії постанови до 01.11.2021”, — йдеться в повідомленні.
Відтак, документ тимчасово обмежує доступну пропускну здатність, яка розподіляється на добових і місячних аукціонах на 2021 рік, в частині міждержавних перетоків між Україною і державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства, до 0 МВт.
Забороняється імпорт з Білорусі та з території Росії, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства.
Контекст
Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі був заборонений 8 квітня 2020 року постановою НКРЕКП. Це пояснювали проблемами балансування енергосистеми України та обмеженням внутрішньої генерації. Рішення стало можливим після ухвалення Верховною Радою закону “Про ринок електроенергії”.
З 1 січня, після дев’ятимісячної заборони, імпорт дозволили відновити. Це сталося на тлі кризової ситуації з поставками вугілля на ТЕС і тарифної кризи.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у лютому повідомив про намір України “відрізатись” від електромережі Росії і Білорусі до 2023 року.