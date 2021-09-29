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В Украине еще на месяц продлили запрет импорта электроэнергии из Беларуси и России

В Украине еще на месяц продлили запрет импорта электроэнергии из Беларуси и России

Киев  •  УНН

 • 24321 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) продлила до 1 ноября запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и с территории России. Такое решение было принято на заседании НКРЭКУ, 29 сентября, передает УНН.

Детали

"С учетом ситуации на рынке электрической энергии и функционирования ОЭС Украины, Департамент энергорынка выносит на рассмотрение НКРЭКУ вопрос, о внесении изменений в постановление НКРЭКУ от 26 мая 2021 года № 853 "О доступе к пропускной способности межгосударственных связей" в части продления срока действия постановления в 01.11.2021", - говорится в сообщении.

Следовательно, документ временно ограничивает доступную пропускную способность, которая распределяется на суточных и месячных аукционах на 2021 год, в части межгосударственных перетоков между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества, до 0 МВт.

Запрещается импорт из Беларуси и с территории России, не являющихся сторонами Энергетического Сообщества.

Контекст

Импорт электроэнергии из России и Беларуси был запрещен 8 апреля 2020 постановлением НКРЭКУ. Это объясняли проблемами балансировки энергосистемы Украины и ограничением внутренней генерации. Решение стало возможным после принятия Верховной Радой закона "О рынке электроэнергии".

С 1 января, после девятимесячного запрета, импорт позволили восстановить. Это произошло на фоне кризисной ситуации с поставками угля на ТЭС и тарифного кризиса.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в феврале сообщил о намерении Украины "отрезаться" от электросети России и Беларуси до 2023 года.

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