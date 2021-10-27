Украина с 1 ноября возобновляет импорт электроэнергии из Белоруссии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. С 1 ноября Украина начнет импортировать электроэнергию из Белоруссии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на результаты аукциона "Укрэнерго" на право импортировать электроэнергию в ноябре, на котором соответствующие мощности выкупила государственная компания "Энергоатом".
Подробности
Согласно результатам торгов, НАЭК "Энергоатом" выкупила право на поставку в Украину 885 из 900 возможных мегаватт белорусской электроэнергии. Еще 15 МВт приобрело ООО "Электро Коммьюнити".
Также Укрэнерго провел аукцион на доступ к межгосударственному пересеченияю из РФ для импорта электроэнергии.
Согласно результатам, на ноябрь доступ к пересечению из РФ получили 8 компаний. Всего было предложено 2200 МВт. Больше всего получили "ЭРУ Трейдинг" и "Онк Групп" - 654 МВт и 500 МВт.
Также участие приняли компании: "Стимекс", "Электротрейдинг групп" и "Де Трейтинг". Они получили от 200 до 290 МВт пересечения. Остальные участники получили от 80 до 200 МВт.
Контекст
Импорт электроэнергии из России и Белоруссии был запрещен 8 апреля 2020 года постановлением НКРЭКУ. Это объясняли проблемами балансировки энергосистемы Украины и ограничением внутреннего поколения. Решение стало возможным после принятия Верховной Радой закона "О рынке электроэнергии".
С 1 января, после девятимесячного запрета, импорт разрешили восстановить. Это произошло на фоне кризисной ситуации с поставками угля на ТЭС и тарифного кризиса.
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Однако 26 мая Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, 26 мая приняла решение об ограничении до 0 МВт импорта электроэнергии из России и Беларуси до 1 октября.
29 сентября (НКРЭКУ) продлила до 1 ноября запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и с территории России.