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Імпорту електроенергії з Росії та Білорусі з 1 листопада не буде - нардеп

Київ • УНН

 • 41487 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Імпорту електроенергії з Російської Федерації та Білорусі з 1 листопада не буде. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат від "Слуги народу" Андрій Герус, пише УНН.

Імпорту електроенергії з Росії та Білорусі з 1 листопада не буде - нардеп

Цитата:

"Імпорту електроенергії із РФ з 1 листопада не буде. Компанія Інтер РАО 20 жовтня оголосила аукціон на продаж електроенергії, але 21 жовтня відповідний аукціон був відмінений. Також з 1 листопада не буде імпорту електроенергії із Білорусі, відповідні аукціони на продаж електроенергії не були проведені", - йдеться у повідомленні Геруса.

Деталі

Також нардеп навів дані Міненерго, згідно з якими "вчора на складах семи ТЕС не витримувалися гарантовані запаси вугілля, а саме на Курахівській ТЕС, Запорізькій ТЕС, Придніпровській ТЕС, Зміівській ТЕС, Вуглегірській ТЕС, Трипільській ТЕС, Слав’янській ТЕС".

Гарантовані запаси вугілля - це мінімальні запаси, які обов’язково мають бути дотримані згідно умов ведення ліцензійної діяльності.

"Всього на складах ТЕС та ТЕЦ станом на вчора було 675 тис. тонн вугілля", - додав він.

"Кабінет міністрів України разом із НКРЕКП до 15 листопада мають провести позапланові перевірки компаній-власників ТЕС щодо дотримання ліцензійних умов стосовно забезпечення ними гарантованих запасів палива", - зазначив Герус.

Доповнення

25 жовтня стало відомо, що Укренерго скасувала аукціон на імпорт електроенергії з РФ та Білорусі через рішення суду за позовом "ДТЕК Західенерго". Можливість для відновлення імпорту з цих країн має з'явитися з 1 листопада.

Так, 26 травня НКРЕКП ухвалила заборону на імпорт електроенергії з Білорусі та Російської Федерації до 1 жовтня 2021 року. Згодом її продовжили ще на місяць.

На тлі можливості відновлення імпорту електроенергії з РФ та Білорусі з 1 листопада, днями відбувся місячний аукціон на доступ до міждержавних перетинів, однак, за резервною процедурою.

А вже 30 жовтня Укренерго повідомило, що відновить електронні аукціони на доступ до міждержавних електромереж, що може дозволити у тому числі імпорт електроенергії з Білорусі та РФ - після рішення ОАСК, який скасував відповідну заборону.

Це відбувається на тлі невиконання плану за накопиченням вугілля на ТЕС для виробництва електроенергії в Україні.

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