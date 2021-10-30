Імпорт електроенергії: Укренерго виграло суд для відновлення аукціонів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Укренерго повідомило, що відновить електронні аукціони на доступ до міждержавних електромереж, що може дозволити у тому числі імпорт електроенергії з Білорусі та РФ - після рішення ОАСК, який скасував відповідну заборону, пише УНН.
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"Окружний адміністративний суд Києва задовольнив клопотання НКРЕКП про скасування заходів забезпечення позову “ДТЕК Західенерго”, які спричинили вимушене призупинення всіх аукціонів з розподілу доступу до пропускної спроможності міждержавних електромереж", - повідомили в Укренерго.
Деталі
Можливість для відновлення аукціонів, як вказано, знову з'явилася з 30 жовтня.
"Наразі НЕК “Укренерго” проводить технічні роботи, які дозволять відновити проведення аукціонів на електронній платформі, з урахуванням того, що місячний аукціон на доступ до міждержавних перетинів пройшов за резервною процедурою", - вказали у компанії.
"Орієнтовна дата проведення добових аукціонів в електронній платформі — 1 листопада 2021 року для дня постачання 3 листопада 2021 року", - додали в Укренерго.
Доповнення
25 жовтня стало відомо, що Укренерго скасувала аукціон на імпорт електроенергії з РФ та Білорусі через рішення суду за позовом "ДТЕК Західенерго". Можливість для відновлення імпорту з цих країн має з'явитися з 1 листопада.
Так, 26 травня НКРЕКП ухвалила заборону на імпорт електроенергії з Білорусі та Російської Федерації до 1 жовтня 2021 року. Згодом її продовжили ще на місяць.
На тлі можливості відновлення імпорту електроенергії з РФ та Білорусі з 1 листопада, днями відбувся місячний аукціон на доступ до міждержавних перетинів, однак, за резервною процедурою.
Це відбувається на тлі невиконання плану за накопиченням вугілля на ТЕС для виробництва електроенергії в Україні.