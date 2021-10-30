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Импорт электроэнергии: Укрэнерго выиграло суд для возобновления аукционов

Киев • УНН

 • 34096 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Укрэнерго сообщило, что возобновит электронные аукционы на доступ к межгосударственным электросетям, что может позволить в том числе импорт электроэнергии из Беларуси и РФ – после решения ОАСК, которое отменило соответствующий запрет, пишет УНН.

Импорт электроэнергии: Укрэнерго выиграло суд для возобновления аукционов

Цитата:

"Окружной административный суд Киева удовлетворил ходатайство НКРЭКУ об отмене мер обеспечения иска "ДТЭК Западэнерго", которые повлекли вынужденную приостановку всех аукционов по распределению доступа к пропускной способности межгосударственных электросетей", - сообщили в Укрэнерго.

Детали

Возможность восстановления аукционов, как указано, снова появилась с 30 октября.

"В настоящее время НЭК "Укрэнерго" проводит технические работы, которые позволят возобновить проведение аукционов на электронной платформе, с учетом того, что месячный аукцион на доступ к межгосударственным пересечениям прошел по резервной процедуре", - отметили в компании.

"Ориентировочная дата проведения суточных аукционов в электронной платформе - 1 ноября 2021 года для дня поставки 3 ноября 2021 года", - добавили в Укрэнерго.

Дополнение

25 октября стало известно, что Укрэнерго отменило аукцион на импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии из-за решения суда по иску "ДТЭК Западэнерго". Возможность возобновления импорта из этих стран должна появиться с 1 ноября.

Так, 26 мая НКРЭКУ одобрило запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации до 1 октября 2021 года. Позже его продлили еще на месяц.

На фоне возможности возобновления импорта электроэнергии из РФ и Беларуси с 1 ноября, на днях состоялся месячный аукцион на доступ к межгосударственным пересечениям, однако, по резервной процедуре.

Это происходит на фоне невыполнения плана накопления угля на ТЭС для производства электроэнергии в Украине.

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