Импорт электроэнергии: Укрэнерго выиграло суд для возобновления аукционов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Укрэнерго сообщило, что возобновит электронные аукционы на доступ к межгосударственным электросетям, что может позволить в том числе импорт электроэнергии из Беларуси и РФ – после решения ОАСК, которое отменило соответствующий запрет, пишет УНН.
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"Окружной административный суд Киева удовлетворил ходатайство НКРЭКУ об отмене мер обеспечения иска "ДТЭК Западэнерго", которые повлекли вынужденную приостановку всех аукционов по распределению доступа к пропускной способности межгосударственных электросетей", - сообщили в Укрэнерго.
Детали
Возможность восстановления аукционов, как указано, снова появилась с 30 октября.
"В настоящее время НЭК "Укрэнерго" проводит технические работы, которые позволят возобновить проведение аукционов на электронной платформе, с учетом того, что месячный аукцион на доступ к межгосударственным пересечениям прошел по резервной процедуре", - отметили в компании.
"Ориентировочная дата проведения суточных аукционов в электронной платформе - 1 ноября 2021 года для дня поставки 3 ноября 2021 года", - добавили в Укрэнерго.
Дополнение
25 октября стало известно, что Укрэнерго отменило аукцион на импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии из-за решения суда по иску "ДТЭК Западэнерго". Возможность возобновления импорта из этих стран должна появиться с 1 ноября.
Так, 26 мая НКРЭКУ одобрило запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации до 1 октября 2021 года. Позже его продлили еще на месяц.
На фоне возможности возобновления импорта электроэнергии из РФ и Беларуси с 1 ноября, на днях состоялся месячный аукцион на доступ к межгосударственным пересечениям, однако, по резервной процедуре.
Это происходит на фоне невыполнения плана накопления угля на ТЭС для производства электроэнергии в Украине.