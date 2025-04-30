Импорт газа в ЕС сократился на 18% с начала вторжения рф в Украину на фоне падения спроса

Европейский Союз сократил импорт газа на 18 процентов с момента полномасштабного вторжения россии в Украину, и данные показывают, что движущей силой является снижение потребления газа, сообщает EUobserver, пишет УНН.

Детали

Согласно данным отслеживания газовых поставок, опубликованным в среду, 30 апреля, Институтом энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA), потребление газа в ЕС сократилось на 20 процентов в период с 2021 по 2024 год, большая часть из которых пришлась на первые годы войны.

Это снижение позволило блоку сократить как импорт трубопроводного, так и зарубежного сжиженного природного газа (СПГ), хотя импорт российского газа "упал до доли довоенного уровня", пишет издание.

Результаты также показывают, что ЕС не нужно строить больше газопроводов и регазификационных установок для обеспечения будущих поставок (из-за границы).

"Если ЕС продолжит политику сокращения потребления газа, блок сможет удовлетворить спрос без дополнительной газовой инфраструктуры или увеличения импорта", - сказала Ана Мария Яллер-Макаревич, ведущий аналитик по энергетике Европы в IEEFA.

Европа по-прежнему подвержена потенциальным будущим перебоям поставок, но их можно смягчить за счет дальнейшего "сокращения потребления газа, диверсификации источников импорта, изменения потоков газа и установки большего количества возобновляемых источников энергии".

Результаты получены всего за несколько дней до дорожной карты Еврокомиссии по поэтапному отказу от российских энергоносителей до 2027 года, что ожидается 6 мая.

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Хотя ЕС не удалось полностью отказаться от российских ископаемых, данные свидетельствуют о том, что сокращение потребления, вероятно, еще больше снизит зависимость от импорта с востока, пишет издание.

В первом квартале 2025 года общий объем импорта газа и СПГ в ЕС остался на уровне предыдущего года, несмотря на то, что транзит российского газа через Украину полностью прекратился в январе.

Пробел, оставшийся, был заполнен за счет поставок СПГ из-за границы в Европу, в основном из США, но общий объем импорта остался на том же уровне и был немного ниже уровня 2023 года.

Обнародованные данные добавляют некоторые предостережения в картину, когда речь идет об импорте из россии, пишет издание.

В то время как поставки трубопроводами через Украину прекратились, потоки через Турцию выросли на 16 процентов в первом квартале 2025 года.

В целом импорт российского газа и СПГ в ЕС увеличился на 19,5 процента в 2024 году, что подчеркивает медленное и неравномерное отступление от российских поставок.

Тем не менее, более общее направление очевидно: ЕС импортирует меньше газа.

На Норвегию и США приходилось больше половины поставок газа и СПГ в ЕС в начале 2025 года, при этом доля россии сократилась до 14 процентов, а Алжир немного отстает с 13 процентами.

По словам Яллер-Макаревич, дальнейшие инвестиции в тепловые насосы и возобновляемые источники энергии еще больше сократят импорт и защитят домохозяйства и предприятия от "нестабильных цен на газ".

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