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The Times

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Імпорт газу до ЄС скоротився на 18% з початку вторгнення рф до України на тлі падіння попиту

Київ • УНН

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Споживання газу в ЄС впало на 20% з 2021 року, що дозволило скоротити імпорт газу, а також блок зможе задовольнити попит без додаткової інфраструктури чи імпорту.

Імпорт газу до ЄС скоротився на 18% з початку вторгнення рф до України на тлі падіння попиту

Європейський Союз скоротив імпорт газу на 18 відсотків з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну, і дані показують, що рушійною силою є зниження споживання газу, повідомляє EUobserver, пише УНН.

Деталі

Згідно з даними відстеження газових поставок, опублікованими в середу, 30 квітня, Інститутом енергетичної економіки та фінансового аналізу (IEEFA), споживання газу в ЄС скоротилося на 20 відсотків у період з 2021 по 2024 рік, більша частина з яких припала на перші роки війни.

Це зниження дозволило блоку скоротити як імпорт трубопровідного, так і закордонного скрапленого природного газу (СПГ), хоча імпорт російського газу "впав до частки довоєнного рівня", пише видання.

Результати також показують, що ЄС не потрібно будувати більше газопроводів та регазифікаційних установок для забезпечення майбутніх поставок (з-за кордону).

"Якщо ЄС продовжить політику скорочення споживання газу, блок зможе задовольнити попит без додаткової газової інфраструктури або збільшення імпорту", - сказала Ана Марія Яллер-Макаревич, провідний аналітик з енергетики Європи в IEEFA.

Європа, як і раніше, схильна до потенційних майбутніх перебоїв поставок, але їх можна пом'якшити за рахунок подальшого "скорочення споживання газу, диверсифікації джерел імпорту, зміни потоків газу та встановлення більшої кількості відновлюваних джерел енергії".

Результати отримані лише за кілька днів до дорожньої карти Єврокомісії з поетапної відмови від російських енергоносіїв до 2027 року, що очікується 6 травня.

Кошта: відмова ЄС від російського СПГ звільняє місце для поставок із США18.04.25, 14:03 • 6755 переглядiв

Хоча ЄС не вдалося повністю відмовитися від російських копалин, дані свідчать про те, що скорочення споживання, імовірно, ще більше знизить залежність від імпорту зі сходу, пише видання.

У першому кварталі 2025 року загальний обсяг імпорту газу та СПГ до ЄС залишився на рівні попереднього року, попри те, що транзит російського газу через Україну повністю припинився у січні.

Прогалина, що залишилася, була заповнена за рахунок поставок СПГ з-за кордону в Європу, в основному зі США, але загальний обсяг імпорту залишився на тому ж рівні і був трохи нижче рівня 2023 року.

Оприлюднені дані додають деякі застереження у картину, коли йдеться про імпорт із росії, пише видання.

У той час як постачання трубопроводами через Україну припинилося, потоки через Туреччину зросли на 16 відсотків у першому кварталі 2025 року.

Загалом імпорт російського газу та СПГ до ЄС збільшився на 19,5 відсотка у 2024 році, що підкреслює повільний та нерівномірний відступ від російських поставок.

Тим не менш, більш загальний напрямок очевидний: ЄС імпортує менше газу.

На Норвегію та США припадало більше ніж половина постачання газу та СПГ до ЄС на початку 2025 року, при цьому доля росія скоротилася до 14 відсотків, а Алжир трохи відстає з 13 відсотками.

За словами Яллер-Макаревича, подальші інвестиції в теплові насоси та відновлювані джерела енергії ще більше скоротять імпорт та захистять домогосподарства та підприємства від "нестабільних цін на газ".

ЄС шукає способи розірвати російські газові контракти без штрафів - FT15.04.25, 13:33 • 9461 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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