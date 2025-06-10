Их не сломает россия: посол ЕС в Украине отреагировала на ночную атаку захватчиков по Киеву
Киев • УНН
Катарина Матернова заявила о важности ПВО после ночной атаки рф на Киев, в результате которой пострадало здание ЕС. Несмотря на разрушения, украинцы продолжают работать.
Подчеркнув о сотнях беспилотников и ракет, которые снова направила рф против жителей Киева и страны, а также повреждения Представительства Европейского Союза в Украине, Катарина Матернова в своем посте на платформе Х также отметила о важности ПВО.
Передает УНН со ссылкой на страницу посла ЕС Матерновой в сети Х.
Детали
Сотни беспилотников и ракет "Шахид". Еще одна бессонная ночь. Пожары по всему Киеву. Пострадало здание рядом с @EUDelegationUA было сильно повреждено.
"И все же, люди утром идут на работу", продолжила она, и отметила:
Россия их не сломает.
Она также отметила о важности систем Противовоздушной обороны.
ПВО спасает жизни. Безграничная благодарность защитникам и спасателям.
Напомним
Киев в ночь на 10 июня подвергся очередной массированной российской атаке, зафиксированы пожары, разрушения жилых и нежилых зданий и повреждения инфраструктуры в 7 разных районах столицы, пострадали 4 человека сообщили во вторник в ГСЧС Украины и Офисе Генпрокурора.
Обломки упали в Деснянском, Шевченковском, Подольском, Дарницком и Оболонском районах, есть раненые, повреждения и пожары.