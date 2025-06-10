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Их не сломает россия: посол ЕС в Украине отреагировала на ночную атаку захватчиков по Киеву

Киев • УНН

 • 926 просмотра

Катарина Матернова заявила о важности ПВО после ночной атаки рф на Киев, в результате которой пострадало здание ЕС. Несмотря на разрушения, украинцы продолжают работать.

Их не сломает россия: посол ЕС в Украине отреагировала на ночную атаку захватчиков по Киеву

Подчеркнув о сотнях беспилотников и ракет, которые снова направила рф против жителей Киева и страны, а также повреждения Представительства Европейского Союза в Украине, Катарина Матернова в своем посте на платформе Х также отметила о важности ПВО.

Передает УНН со ссылкой на страницу посла ЕС Матерновой в сети Х.

Детали

Сотни беспилотников и ракет "Шахид". Еще одна бессонная ночь. Пожары по всему Киеву. Пострадало здание рядом с @EUDelegationUA было сильно повреждено.

- сообщила в своем посте Катарина Матернова.

"И все же, люди утром идут на работу", продолжила она, и отметила:

Россия их не сломает. 

- подчеркнула посол ЕС в Украине.

Она также отметила о важности систем Противовоздушной обороны.

ПВО спасает жизни. Безграничная благодарность защитникам и спасателям.

Напомним

Киев в ночь на 10 июня подвергся очередной массированной российской атаке, зафиксированы пожары, разрушения жилых и нежилых зданий и повреждения инфраструктуры в 7 разных районах столицы, пострадали 4 человека сообщили во вторник в ГСЧС Украины и Офисе Генпрокурора.

 Обломки упали в Деснянском, Шевченковском, Подольском, Дарницком и Оболонском районах, есть раненые, повреждения и пожары.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаполитикаКиев
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