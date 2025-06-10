Их не сломает россия: посол ЕС в Украине отреагировала на ночную атаку захватчиков по Киеву

Подчеркнув о сотнях беспилотников и ракет, которые снова направила рф против жителей Киева и страны, а также повреждения Представительства Европейского Союза в Украине, Катарина Матернова в своем посте на платформе Х также отметила о важности ПВО.

Передает УНН со ссылкой на страницу посла ЕС Матерновой в сети Х.

Сотни беспилотников и ракет "Шахид". Еще одна бессонная ночь. Пожары по всему Киеву. Пострадало здание рядом с @EUDelegationUA было сильно повреждено.