Їх не зламає росія: посол ЄС в Україні відреагувала на нічну атаку загарбників по Києву

Наголосивши про сотні безпілотників і ракет які знову направила рф проти жителів Києва та країни, а також пошкодження Представництва Європейського Союзу в Україні, Катаріна Матернова у своєму дописі на платформі Х також зазначила про важлівість ППО.

Передає УНН із посиланням на сторінку посла ЄС Матернової у мережі Х.

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Сотні безпілотників і ракет "Шахід". Ще одна безсонна ніч. Пожежі по всьому Києву. Постраждала будівля поруч з @EUDelegationUA було сильно пошкоджено. - повідомила у своєму дописі Катаріна Матернова.

"І все ж, люди вранці йдуть на роботу", продовжила вона, і зазначила:

Росія їх не зламає. - підкреслила посол ЄС в Україні.

Вона також зазначила про важливість систем Протиповітряної оборони.

ППО рятує життя. Безмежна подяка захисникам та рятувальникам.

Нагадаємо

Київ у ніч на 10 червня зазнав чергової масованої російської атаки, зафіксовано пожежі, руйнування житлових і нежитлових будівель та пошкодження інфраструктури у 7 різних районах столиці, постраждали 4 людини повідомили у вівторок у ДСНС України та Офісі Генпрокурора.

Уламки впали в Деснянському, Шевченківському, Подільському, Дарницькому та Оболонському районах, є поранені, пошкодження та пожежі.