Їх не зламає росія: посол ЄС в Україні відреагувала на нічну атаку загарбників по Києву
Київ • УНН
Катаріна Матернова заявила про важливість ППО після нічної атаки рф на Київ, в результаті якої постраждала будівля ЄС. Попри руйнування, українці продовжують працювати.
Наголосивши про сотні безпілотників і ракет які знову направила рф проти жителів Києва та країни, а також пошкодження Представництва Європейського Союзу в Україні, Катаріна Матернова у своєму дописі на платформі Х також зазначила про важлівість ППО.
Передає УНН із посиланням на сторінку посла ЄС Матернової у мережі Х.
Деталі
Сотні безпілотників і ракет "Шахід". Ще одна безсонна ніч. Пожежі по всьому Києву. Постраждала будівля поруч з @EUDelegationUA було сильно пошкоджено.
"І все ж, люди вранці йдуть на роботу", продовжила вона, і зазначила:
Росія їх не зламає.
Вона також зазначила про важливість систем Протиповітряної оборони.
ППО рятує життя. Безмежна подяка захисникам та рятувальникам.
Нагадаємо
Київ у ніч на 10 червня зазнав чергової масованої російської атаки, зафіксовано пожежі, руйнування житлових і нежитлових будівель та пошкодження інфраструктури у 7 різних районах столиці, постраждали 4 людини повідомили у вівторок у ДСНС України та Офісі Генпрокурора.
Уламки впали в Деснянському, Шевченківському, Подільському, Дарницькому та Оболонському районах, є поранені, пошкодження та пожежі.