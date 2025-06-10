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Автоматизована система обліку мобільних пристроїв за п'ять років принесла до бюджету 6 млрд грн
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Їх не зламає росія: посол ЄС в Україні відреагувала на нічну атаку загарбників по Києву

Київ • УНН

 • 1122 перегляди

Катаріна Матернова заявила про важливість ППО після нічної атаки рф на Київ, в результаті якої постраждала будівля ЄС. Попри руйнування, українці продовжують працювати.

Їх не зламає росія: посол ЄС в Україні відреагувала на нічну атаку загарбників по Києву

Наголосивши про сотні безпілотників і ракет які знову направила рф проти жителів Києва та країни, а також пошкодження Представництва Європейського Союзу в Україні, Катаріна Матернова у своєму дописі на платформі Х також зазначила про важлівість ППО.

Передає УНН із посиланням на сторінку посла ЄС Матернової у мережі Х.

Деталі

Сотні безпілотників і ракет "Шахід". Ще одна безсонна ніч. Пожежі по всьому Києву. Постраждала будівля поруч з @EUDelegationUA було сильно пошкоджено.

- повідомила у своєму дописі Катаріна Матернова.

"І все ж, люди вранці йдуть на роботу", продовжила вона, і зазначила:

Росія їх не зламає. 

- підкреслила посол ЄС в Україні.

Вона також зазначила про важливість систем Протиповітряної оборони.

ППО рятує життя. Безмежна подяка захисникам та рятувальникам.

Нагадаємо

Київ у ніч на 10 червня зазнав чергової масованої російської атаки, зафіксовано пожежі, руйнування житлових і нежитлових будівель та пошкодження інфраструктури у 7 різних районах столиці, постраждали 4 людини повідомили у вівторок у ДСНС України та Офісі Генпрокурора.

 Уламки впали в Деснянському, Шевченківському, Подільському, Дарницькому та Оболонському районах, є поранені, пошкодження та пожежі.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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