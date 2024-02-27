Игнат: россияне активизировали воздушную разведку, рекордное количество беспилотников - на южном направлении

россияне по всей линии фронта активизировали рекордное количество беспилотников разведывательного типа. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат, передает УНН.

Детали

"Сейчас на линии фронта сегодня рекордное количество беспилотников - очень много на южном направлении, по Днепру фактически "висят" БПЛА разных типов, там же и на Харьковщине, и в конце концов по всей линии разграничения они активизируют воздушную разведку. Хотят увидеть больше, для того, чтобы планировать, очевидно, какие-то свои боевые действия", - сказал Игнат.

Напомним

В Воздушных силах заявили, что не видят особой сенсационности, что российские дроны пролетают через Молдову или Приднестровье, ведь такие случаи были зафиксированы не впервые.