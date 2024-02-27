Игнат: россияне активизировали воздушную разведку, рекордное количество беспилотников - на южном направлении
Киев • УНН
россияне усилили воздушную разведку, задействовав рекордное количество беспилотников вдоль всей линии фронта, особенно на южном направлении вдоль реки Днепр, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ.
россияне по всей линии фронта активизировали рекордное количество беспилотников разведывательного типа. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат, передает УНН.
Детали
"Сейчас на линии фронта сегодня рекордное количество беспилотников - очень много на южном направлении, по Днепру фактически "висят" БПЛА разных типов, там же и на Харьковщине, и в конце концов по всей линии разграничения они активизируют воздушную разведку. Хотят увидеть больше, для того, чтобы планировать, очевидно, какие-то свои боевые действия", - сказал Игнат.
Напомним
В Воздушных силах заявили, что не видят особой сенсационности, что российские дроны пролетают через Молдову или Приднестровье, ведь такие случаи были зафиксированы не впервые.
Игнат: россияне активизировали воздушную разведку, рекордное количество беспилотников - на южном направлении
россияне усилили воздушную разведку, задействовав рекордное количество беспилотников вдоль всей линии фронта, особенно на южном направлении вдоль реки Днепр, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ.
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