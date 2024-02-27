Ігнат: росіяни активізували повітряну розвідку, рекордна кількість безпілотників - на південному напрямку
Київ • УНН
росіяни посилили повітряну розвідку, задіявши рекордну кількість безпілотників вздовж усієї лінії фронту, особливо на південному напрямку вздовж річки Дніпро, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ.
росіяни по всій лінії фронту активізували рекордну кількість безпілотників розвідувального типу. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат, передає УНН.
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"Зараз на лінії фронту сьогодні рекордна кількість безпілотників – дуже багато на південному напрямку, по Дніпру фактично "висять" БпЛА різних типів, там само і на Харківщині, і зрештою по всій лінії розмежування вони активізують повітряну розвідку. Хочуть побачити більше, для того, щоб планувати, очевидно, якісь свої бойові дії", – сказав Ігнат.
Нагадаємо
У Повітряних силах заявили, що не бачать особливої сенсаційності, що російські дрони пролітають через Молдову чи Придністров’я, адже такі випадки були зафіксовані не вперше.