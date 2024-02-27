"Я не бачу в цьому сенсаційності" - Ігнат про проліт ворожого дрону через територію Молдови
Київ • УНН
Ворожий безпілотник пролетів над Молдовою, перш ніж був знищений українськими засобами протиповітряної оборони, повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України.
У Повітряних силах заявили, що не бачать особливої сенсаційності, що російські дрони пролітають через Молдову чи Придністров’я, адже такі випадки були зафіксовані не вперше. Про це заявив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат, передає УНН.
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Це ж було вже і не раз. Я навіть не бачу в цьому особливої сенсаційності в цій новині, що пролітають через Молдову чи Придністров’я - анклав російський: і ракети крилаті, і шахеди. І цього разу був безумовно такий проліт зафіксований радіолокаційними системами ППО. Тому нічого дивного тут немає. росія проводить свої провокаційні дії на цьому напрямку далеко не вперше
Він зазначив, що російські безпілотники, не лише ударного типу, а й розвідувального, часто наближались до території Румунії.
"Вони обходять, ви бачите, різними маршрутами. Безумовно, вони знають, де їм легше проходити, і виходячи з цього, будують свої маршрути. Ви бачите, що БпЛА, які з південного чи з північного напрямку рухаються, вони можуть і до західних кордонів нашої держави долітати і вже там знищуватися. Тут питання без відповіді. Я не можу точно сказати, що це вони запустили, щоб скоротити шлях чи провокативні дії", - заявив Ігнат, відповідаючи на питання, чи це були провокативні дії чи спроба обійти системи ППО.
Нагадаємо
Протиповітряна оборона України у ніч на 27 лютого знищила 11 ударних дронів ворога та дві керовані авіаційні ракети у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей.
У ніч на 27 лютого під час російської атаки безпілотників один із "шахедів" пролетів над територією сусідньої Молдови. Згодом БпЛА знищили у небі над Україною.