"Я не бачу в цьому сенсаційності" - Ігнат про проліт ворожого дрону через територію Молдови

У Повітряних силах заявили, що не бачать особливої сенсаційності, що російські дрони пролітають через Молдову чи Придністров’я, адже такі випадки були зафіксовані не вперше. Про це заявив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат, передає УНН.

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Це ж було вже і не раз. Я навіть не бачу в цьому особливої сенсаційності в цій новині, що пролітають через Молдову чи Придністров’я - анклав російський: і ракети крилаті, і шахеди. І цього разу був безумовно такий проліт зафіксований радіолокаційними системами ППО. Тому нічого дивного тут немає. росія проводить свої провокаційні дії на цьому напрямку далеко не вперше