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"Я не бачу в цьому сенсаційності" - Ігнат про проліт ворожого дрону через територію Молдови

Київ • УНН

 • 28594 перегляди

Ворожий безпілотник пролетів над Молдовою, перш ніж був знищений українськими засобами протиповітряної оборони, повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України.

"Я не бачу в цьому сенсаційності" - Ігнат про проліт ворожого дрону через територію Молдови

У Повітряних силах заявили, що не бачать особливої сенсаційності, що російські дрони пролітають через Молдову чи Придністров’я, адже такі випадки були зафіксовані не вперше. Про це заявив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат, передає УНН.

Деталі

Це ж було вже і не раз. Я навіть не бачу в цьому особливої сенсаційності в цій новині, що пролітають через Молдову чи Придністров’я - анклав російський: і ракети крилаті, і шахеди. І цього разу був безумовно такий проліт зафіксований радіолокаційними системами ППО. Тому нічого дивного тут немає. росія проводить свої провокаційні дії на цьому напрямку далеко не вперше

- сказав Ігнат.

Він зазначив, що російські безпілотники, не лише ударного типу, а й розвідувального, часто наближались до території Румунії. 

"Вони обходять, ви бачите, різними маршрутами. Безумовно, вони знають, де їм легше проходити, і виходячи з цього, будують свої маршрути. Ви бачите, що БпЛА, які з південного чи з північного напрямку рухаються, вони можуть і до західних кордонів нашої держави долітати і вже там знищуватися. Тут питання без відповіді. Я не можу точно сказати, що це вони запустили, щоб скоротити шлях чи провокативні дії", - заявив Ігнат, відповідаючи на питання, чи це були провокативні дії чи спроба обійти системи ППО.

Нагадаємо

Протиповітряна оборона України у ніч на 27 лютого знищила 11 ударних дронів ворога та дві керовані авіаційні ракети у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей.

У ніч на 27 лютого під час російської атаки безпілотників один із "шахедів" пролетів над територією сусідньої Молдови. Згодом БпЛА знищили у небі над Україною.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
Юрій Ігнат
Придністров'я
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