"Я не вижу в этом сенсационности" - Игнат о пролете вражеского дрона через территорию Молдовы

В Воздушных силах заявили, что не видят особой сенсационности, что российские дроны пролетают через Молдову или Приднестровье, ведь такие случаи были зафиксированы не впервые. Об этом заявил в эфире телемарафона представитель Воздушных сил полковник Юрий Игнат, передает УНН.

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Это же было уже и не раз. Я даже не вижу в этом особой сенсационности в этой новости, что пролетают через Молдову или Приднестровье - анклав российский: и ракеты крылатые, и шахеты. И в этот раз был безусловно такой пролет зафиксирован радиолокационными системами ПВО. Поэтому ничего удивительного здесь нет. россия проводит свои провокационные действия на этом направлении далеко не впервые - сказал Игнат.

Он отметил, что российские беспилотники, не только ударного типа, но и разведывательного, часто приближались к территории Румынии.

"Они обходят, вы видите, разными маршрутами. Безусловно, они знают, где им легче проходить, и исходя из этого, строят свои маршруты. Вы видите, что БпЛА, которые с южного или с северного направления движутся, они могут и до западных границ нашего государства долетать и уже там уничтожаться. Здесь вопрос без ответа. Я не могу точно сказать, что это они запустили, чтобы сократить путь или провокационные действия", - заявил Игнат, отвечая на вопрос, были ли это провокационные действия или попытка обойти системы ПВО.

Напомним,

Противовоздушная оборона Украины в ночь на 27 февраля уничтожила 11 ударных дронов врага и две управляемые авиационные ракеты в пределах Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областей.

В ночь на 27 февраля во время российской атаки беспилотников один из "шахедов" пролетел над территорией соседней Молдовы. Впоследствии БпЛА уничтожили в небе над Украиной.