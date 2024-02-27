"Я не вижу в этом сенсационности" - Игнат о пролете вражеского дрона через территорию Молдовы
Киев • УНН
Вражеский беспилотник пролетел над Молдовой, прежде чем был уничтожен украинскими средствами противовоздушной обороны, сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
В Воздушных силах заявили, что не видят особой сенсационности, что российские дроны пролетают через Молдову или Приднестровье, ведь такие случаи были зафиксированы не впервые. Об этом заявил в эфире телемарафона представитель Воздушных сил полковник Юрий Игнат, передает УНН.
Детали
Это же было уже и не раз. Я даже не вижу в этом особой сенсационности в этой новости, что пролетают через Молдову или Приднестровье - анклав российский: и ракеты крылатые, и шахеты. И в этот раз был безусловно такой пролет зафиксирован радиолокационными системами ПВО. Поэтому ничего удивительного здесь нет. россия проводит свои провокационные действия на этом направлении далеко не впервые
Он отметил, что российские беспилотники, не только ударного типа, но и разведывательного, часто приближались к территории Румынии.
"Они обходят, вы видите, разными маршрутами. Безусловно, они знают, где им легче проходить, и исходя из этого, строят свои маршруты. Вы видите, что БпЛА, которые с южного или с северного направления движутся, они могут и до западных границ нашего государства долетать и уже там уничтожаться. Здесь вопрос без ответа. Я не могу точно сказать, что это они запустили, чтобы сократить путь или провокационные действия", - заявил Игнат, отвечая на вопрос, были ли это провокационные действия или попытка обойти системы ПВО.
Напомним,
Противовоздушная оборона Украины в ночь на 27 февраля уничтожила 11 ударных дронов врага и две управляемые авиационные ракеты в пределах Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областей.
В ночь на 27 февраля во время российской атаки беспилотников один из "шахедов" пролетел над территорией соседней Молдовы. Впоследствии БпЛА уничтожили в небе над Украиной.
"Я не вижу в этом сенсационности" - Игнат о пролете вражеского дрона через территорию Молдовы
Вражеский беспилотник пролетел над Молдовой, прежде чем был уничтожен украинскими средствами противовоздушной обороны, сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
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