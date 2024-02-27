Дрон росіян під час атаки залетів на територію Молдови
Київ • УНН
Російський безпілотник вторгся в повітряний простір Молдови під час нападу на Україну 27 лютого і був знищений українськими засобами протиповітряної оборони.
У ніч на 27 лютого під час російської атаки безпілотників один із "шахедів" пролетів над територією сусідньої Молдови. Згодом БпЛА знищили у небі над Україною. Про це повідомили Сили оборони півдня, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що маршрут одного з російських безпілотників ворог провокативно спрямував за траєкторією із перетином українсько-молдовської ділянки державного кордону в Одеській області.
Дрон пролетів над територією сусідньої держави кількадесят кілометрів і знов увійшов до повітряного простору України, де згодом був знищений силами протиповітряної оборони України
Доповнення
У Силах оборони півдня наголошують, що маневри БпЛА типу "Shahed-131/136" в їхній операційній зоні тривали дві години.
Під час атаки на південному напрямку підрозділами протиповітряної оборони було знищено 4 БпЛА типу "Shahed-131/136" на Кіровоградщині.
Українська ППО знищила 11 із 13 шахедів та дві авіаційні ракети27.02.24, 07:41 • 35504 перегляди