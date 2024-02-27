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Дрон россиян во время атаки залетел на территорию Молдовы

Дрон россиян во время атаки залетел на территорию Молдовы

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 06:01  •  25746 просмотра

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Российский беспилотник вторгся в воздушное пространство Молдовы во время нападения на Украину 27 февраля и был уничтожен украинскими средствами противовоздушной обороны.

В ночь на 27 февраля во время российской атаки беспилотников один из "шахедов" пролетел над территорией соседней Молдовы. Впоследствии БпЛА уничтожили в небе над Украиной. Об этом сообщили Силы обороны юга, передает УНН.

Детали

Отмечается, что маршрут одного из российских беспилотников враг провокационно направил по траектории с пересечением украинско-молдавского участка государственной границы в Одесской области.

Дрон пролетел над территорией соседнего государства несколько десятков километров и вновь вошел в воздушное пространство Украины, где впоследствии был уничтожен силами противовоздушной обороны Украины

подчеркнули военные.

Дополнение

В Силах обороны юга отмечают, что маневры БпЛА типа "Shahed-131/136" в их операционной зоне продолжались два часа.

Во время атаки на южном направлении подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено 4 БпЛА типа "Shahed-131/136"  на Кировоградщине.

Украинская ПВО уничтожила 11 из 13 шахедов и две авиационные ракеты27 февраля 2024, 05:41 • 24772 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
shakhid-129Шахид 129
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
moldovaМолдова
Дрон росіян під час атаки залетів на територію Молдови
Russian drone flies into Moldova during attack
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