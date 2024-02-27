Дрон россиян во время атаки залетел на территорию Молдовы

В ночь на 27 февраля во время российской атаки беспилотников один из "шахедов" пролетел над территорией соседней Молдовы. Впоследствии БпЛА уничтожили в небе над Украиной. Об этом сообщили Силы обороны юга, передает УНН.

Детали

Отмечается, что маршрут одного из российских беспилотников враг провокационно направил по траектории с пересечением украинско-молдавского участка государственной границы в Одесской области.

Дрон пролетел над территорией соседнего государства несколько десятков километров и вновь вошел в воздушное пространство Украины, где впоследствии был уничтожен силами противовоздушной обороны Украины подчеркнули военные.

Дополнение

В Силах обороны юга отмечают, что маневры БпЛА типа "Shahed-131/136" в их операционной зоне продолжались два часа.

Во время атаки на южном направлении подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено 4 БпЛА типа "Shahed-131/136" на Кировоградщине.

Украинская ПВО уничтожила 11 из 13 шахедов и две авиационные ракеты