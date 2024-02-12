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Игнат: перехваченные и уцелевшие "шахеды" - это работа и РЭБ

Игнат: перехваченные и уцелевшие "шахеды" - это работа и РЭБ

Киев  •  УНН

12 февраль 2024, 12:43  •  8992 просмотра

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Украинская система радиоэлектронной борьбы эффективно перехватывает и выводит из строя некоторые российские ударные беспилотники и ракеты без применения огневой силы, сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Перехваченные и уцелевшие "шахеды", которые все чаще можно увидеть после завершения воздушных тревог, - это работа различных средств ПВО, в том числе и РЭБ. Об этом сообщил представитель Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает корреспондент УНН.

Детали

В разговоре с Юрием Игнатом ведущий марафона отметил, что в сети стало больше фотографий "посаженных" в полях неповрежденных дронов-камикадзе. На вопрос является ли это работой украинского РЭБ, Игнат ответил, что все средства противодействия атакам работают в комплексе, в том числе работает и РЭБ.

Он отметил, что сегодня внимание к системам РЭБ чрезвычайно велико. Центральная власть требует от региональных руководителей больше внимания к РЭБ, поскольку они должны защитить города и объекты критической инфраструктуры.

Действительно важно, поскольку можно эффективно влиять на те воздушные цели, которые у нас есть, не привлекая огневые средства. Действительно то, что мы видим в полях, где находят уцелевшие ракеты и дроны, это также может быть эффективная работа РЭБ

- сказал Игнат.

Дополнение

Институт изучения войны сообщал, что украинская система радио-электронной борьбы адаптируется к противодействию вражеским ракетным атакам.

С начала года сбито уже 359 "шахедов" - Зеленский в вечернем обращении11 февраль 2024, 18:40 • 39518 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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