Ігнат: перехоплені та вцілілі "шахеди" - це робота й РЕБ

Перехоплені та вцілілі "шахеди", які все частіше можна побачити після завершення повітряних тривог, – це робота різних засобів ППО, зокрема й РЕБ. Про це повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє кореспондент УНН.

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У розмові з Юрієм Ігнатом ведучий марафону зазначив, що в мережі побільшало фотографій "посаджених" у полях неушкоджених дронів-камікадзе. На запитання чи є це роботою українського РЕБ, Ігнат відповів, що усі засоби протидії атакам працюють у комплексі, у тому числі працює і РЕБ.

Він зазначив, що сьогодні увага до систем РЕБ надзвичайно велика. Центральна влада вимагає від регіональних керівників більше уваги до РЕБ, оскільки вони мають захистити міста й об’єкти критичної інфраструктури.

Справді важливо, оскільки можна ефективно впливати на ті повітряні цілі, які в нас є, не залучаючи вогневі засоби. Дійсно те, що ми бачимо у полях, де знаходять вцілілі ракети і дрони, це також може бути ефективна робота РЕБ