Ігнат: перехоплені та вцілілі "шахеди" - це робота й РЕБ
Київ • УНН
Українська система радіоелектронної боротьби ефективно перехоплює і виводить з ладу деякі російські ударні безпілотники і ракети без застосування вогневої сили, повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України.
Перехоплені та вцілілі "шахеди", які все частіше можна побачити після завершення повітряних тривог, – це робота різних засобів ППО, зокрема й РЕБ. Про це повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє кореспондент УНН.
Деталі
У розмові з Юрієм Ігнатом ведучий марафону зазначив, що в мережі побільшало фотографій "посаджених" у полях неушкоджених дронів-камікадзе. На запитання чи є це роботою українського РЕБ, Ігнат відповів, що усі засоби протидії атакам працюють у комплексі, у тому числі працює і РЕБ.
Він зазначив, що сьогодні увага до систем РЕБ надзвичайно велика. Центральна влада вимагає від регіональних керівників більше уваги до РЕБ, оскільки вони мають захистити міста й об’єкти критичної інфраструктури.
Справді важливо, оскільки можна ефективно впливати на ті повітряні цілі, які в нас є, не залучаючи вогневі засоби. Дійсно те, що ми бачимо у полях, де знаходять вцілілі ракети і дрони, це також може бути ефективна робота РЕБ
Доповнення
Інститут вивчення війни повідомляв, що українська система радіо-електронної боротьби адаптується до протидії ворожим ракетним атакам.
Від початку року збито вже 359 "шахедів" - Зеленський у вечірньому зверненні11.02.24, 20:40 • 49430 переглядiв