Идет ли война в Украине к завершению - мнение эксперта
Киев • УНН
Глава ГУР видит прогресс в переговорах, хотя эксперты призывают к осторожности. Кремль может готовить общество к мобилизации или миру.
Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что видит прогресс в направлении потенциального мирного соглашения с Россией. Об этом он сказал в интервью Bloomberg, передает УНН.
Заявления о возможном завершении войны и прогрессе в переговорах следует оценивать осторожно и в более широком контексте. Несмотря на определенные сигналы, пока нет четких признаков скорого финала войны. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Олег Лесной, анализируя слова руководителя ГУР Кирилла Буданова.
Есть ли реальный прогресс в переговорах
Последние заявления украинских властей о возможном приближении завершения войны вызвали активную дискуссию. В то же время, по словам эксперта, эти сигналы нельзя воспринимать буквально без понимания более широкой картины.
Лесной подчеркивает, что уровень осведомленности у представителей власти значительно выше, однако публично озвучивается лишь часть процессов.
Я думаю, что Буданов более информирован, чем мы все вместе взятые. И он не впервые говорит об определенных позитивных сдвигах, но не детализирует их. Его слова нужно рассматривать в контексте событий, а не как прямой сигнал о скором завершении войны
Он добавляет, что важно обращать внимание не только на публичные заявления, но и на поведение сторон.
российская федерация публично не демонстрирует конструктива. Наоборот, мы видим действия, которые сложно назвать шагами к миру. В то же время то, что не выносится в публичную плоскость, может содержать определенные позитивные элементы. И тот факт, что мы не видим открытого обострения в заявлениях, тоже можно трактовать как сигнал
Сигнал США и "челночная дипломатия"
По мнению политолога, подобные заявления могут быть адресованы не только украинскому обществу, но и международным партнерам, прежде всего США. Речь идет о попытке привлечь внимание к украинскому треку на фоне других глобальных кризисов.
Это может быть сигнал Соединенным Штатам: мол, вы занялись другими направлениями, но украинский вопрос остается и требует активности. Украина демонстрирует готовность к конструктиву и ожидает большей вовлеченности партнеров
Эксперт также допускает, что сейчас формируется формат так называемой "челночной дипломатии".
Речь может идти о сценарии, когда сначала происходят переговоры в Киеве, затем в москве. То есть стороны предлагают свои видения через посредников. Но мы не знаем деталей этих процессов, поэтому можем лишь анализировать внешние сигналы
Почему россия закручивает гайки внутри
Отдельно эксперт обратил внимание на внутренние процессы в России, в частности возможное усиление контроля над информационным пространством. По его мнению, такие шаги могут быть подготовкой к сложным решениям для российского общества.
Закручивание гаек - это попытка нейтрализовать потенциальное недовольство. Если ограничивается доступ к информации, это означает, что власть боится реакции общества. Телеграм, например, выполнял серьезную медийную функцию, и его ограничение может быть инструментом контроля
Лесной соглашается с мнением Владимира Зеленского о двух возможных сценариях, к которым может готовиться Кремль, закрывая Telegram.
Первый сценарий - это завершение войны с решением, которое может быть непопулярным. Второй - это новая волна мобилизации. И для обоих вариантов нужно минимизировать внутренние риски, чтобы люди не могли быстро организовываться и протестовать
В то же время, по оценке политолога, среди этих вариантов немного более вероятным выглядит именно сценарий с мобилизацией. Он не говорит об этом как о гарантированном развитии событий, однако считает, что логика действий Кремля сейчас больше подталкивает именно к такому решению.
Экономика как ключ к решениям Кремля
По мнению политолога, главным фактором, который будет определять дальнейшие действия россии, является экономическая ситуация. Именно финансовые возможности определяют, сможет ли Кремль продолжать войну в нынешнем формате.
Все упирается в деньги. Если россия не получает дополнительных ресурсов, экономика начинает сжиматься. И тогда встает вопрос: либо завершать войну, либо искать новые ресурсы, в частности через мобилизацию
Он добавляет, что даже в случае наличия средств на вооружение, возникает проблема человеческого ресурса.
Деньги на ракеты или дроны могут быть, но людей не хватает. А это означает, что их придется привлекать принудительно. И это опять же создает риски для внутренней стабильности
Возможен ли сценарий "медленной войны"
Лесной также обратил внимание, что война уже перешла в формат постепенного истощения. Речь идет о сценарии, когда боевые действия продолжаются долго, но без резких прорывов.
Фактически тот сценарий, о котором часто говорят - медленное продвижение и истощение - уже реализуется. Темпы не являются прорывными, но они стабильны. И на это у россии пока хватает ресурсов
В то же время для радикального изменения ситуации этого недостаточно.
Чтобы переломить ход войны, не хватает ни людей, ни ресурсов. И именно это будет заставлять россию принимать сложные решения в ближайшее время
Стоит ли ждать скорого завершения войны
Несмотря на заявления о возможном прогрессе, эксперт призывает не делать преждевременных выводов. По его мнению, пока отсутствуют объективные признаки того, что война входит в финальную фазу.
Я не вижу подтверждений того, что мы находимся на завершающем этапе. Я не исключаю, что у Буданова есть другая информация. Но из открытых источников и того, что мы видим, складывается впечатление, что это еще не финал
Таким образом, несмотря на отдельные сигналы о возможном прогрессе, ситуация остается сложной и неоднозначной, а ключевые решения могут зависеть прежде всего от экономического состояния россии и позиции международных партнеров.
