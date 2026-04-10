Идет ли война в Украине к завершению - мнение эксперта

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что видит прогресс в направлении потенциального мирного соглашения с Россией. Об этом он сказал в интервью Bloomberg, передает УНН.

Подробности

Заявления о возможном завершении войны и прогрессе в переговорах следует оценивать осторожно и в более широком контексте. Несмотря на определенные сигналы, пока нет четких признаков скорого финала войны. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Олег Лесной, анализируя слова руководителя ГУР Кирилла Буданова.

Есть ли реальный прогресс в переговорах

Последние заявления украинских властей о возможном приближении завершения войны вызвали активную дискуссию. В то же время, по словам эксперта, эти сигналы нельзя воспринимать буквально без понимания более широкой картины.

Лесной подчеркивает, что уровень осведомленности у представителей власти значительно выше, однако публично озвучивается лишь часть процессов.

Я думаю, что Буданов более информирован, чем мы все вместе взятые. И он не впервые говорит об определенных позитивных сдвигах, но не детализирует их. Его слова нужно рассматривать в контексте событий, а не как прямой сигнал о скором завершении войны - пояснил эксперт.

Он добавляет, что важно обращать внимание не только на публичные заявления, но и на поведение сторон.

российская федерация публично не демонстрирует конструктива. Наоборот, мы видим действия, которые сложно назвать шагами к миру. В то же время то, что не выносится в публичную плоскость, может содержать определенные позитивные элементы. И тот факт, что мы не видим открытого обострения в заявлениях, тоже можно трактовать как сигнал - отметил Лесной.

Сигнал США и "челночная дипломатия"

По мнению политолога, подобные заявления могут быть адресованы не только украинскому обществу, но и международным партнерам, прежде всего США. Речь идет о попытке привлечь внимание к украинскому треку на фоне других глобальных кризисов.

Это может быть сигнал Соединенным Штатам: мол, вы занялись другими направлениями, но украинский вопрос остается и требует активности. Украина демонстрирует готовность к конструктиву и ожидает большей вовлеченности партнеров - пояснил он.

Эксперт также допускает, что сейчас формируется формат так называемой "челночной дипломатии".

Речь может идти о сценарии, когда сначала происходят переговоры в Киеве, затем в москве. То есть стороны предлагают свои видения через посредников. Но мы не знаем деталей этих процессов, поэтому можем лишь анализировать внешние сигналы - добавил Лесной.

Почему россия закручивает гайки внутри

Отдельно эксперт обратил внимание на внутренние процессы в России, в частности возможное усиление контроля над информационным пространством. По его мнению, такие шаги могут быть подготовкой к сложным решениям для российского общества.

Закручивание гаек - это попытка нейтрализовать потенциальное недовольство. Если ограничивается доступ к информации, это означает, что власть боится реакции общества. Телеграм, например, выполнял серьезную медийную функцию, и его ограничение может быть инструментом контроля - пояснил он.

Лесной соглашается с мнением Владимира Зеленского о двух возможных сценариях, к которым может готовиться Кремль, закрывая Telegram.

Первый сценарий - это завершение войны с решением, которое может быть непопулярным. Второй - это новая волна мобилизации. И для обоих вариантов нужно минимизировать внутренние риски, чтобы люди не могли быстро организовываться и протестовать - отметил эксперт.

В то же время, по оценке политолога, среди этих вариантов немного более вероятным выглядит именно сценарий с мобилизацией. Он не говорит об этом как о гарантированном развитии событий, однако считает, что логика действий Кремля сейчас больше подталкивает именно к такому решению.

Экономика как ключ к решениям Кремля

По мнению политолога, главным фактором, который будет определять дальнейшие действия россии, является экономическая ситуация. Именно финансовые возможности определяют, сможет ли Кремль продолжать войну в нынешнем формате.

Все упирается в деньги. Если россия не получает дополнительных ресурсов, экономика начинает сжиматься. И тогда встает вопрос: либо завершать войну, либо искать новые ресурсы, в частности через мобилизацию - пояснил Лесной.

Он добавляет, что даже в случае наличия средств на вооружение, возникает проблема человеческого ресурса.

Деньги на ракеты или дроны могут быть, но людей не хватает. А это означает, что их придется привлекать принудительно. И это опять же создает риски для внутренней стабильности - отметил эксперт.

Возможен ли сценарий "медленной войны"

Лесной также обратил внимание, что война уже перешла в формат постепенного истощения. Речь идет о сценарии, когда боевые действия продолжаются долго, но без резких прорывов.

Фактически тот сценарий, о котором часто говорят - медленное продвижение и истощение - уже реализуется. Темпы не являются прорывными, но они стабильны. И на это у россии пока хватает ресурсов - пояснил он.

В то же время для радикального изменения ситуации этого недостаточно.

Чтобы переломить ход войны, не хватает ни людей, ни ресурсов. И именно это будет заставлять россию принимать сложные решения в ближайшее время - добавил эксперт.

Стоит ли ждать скорого завершения войны

Несмотря на заявления о возможном прогрессе, эксперт призывает не делать преждевременных выводов. По его мнению, пока отсутствуют объективные признаки того, что война входит в финальную фазу.

Я не вижу подтверждений того, что мы находимся на завершающем этапе. Я не исключаю, что у Буданова есть другая информация. Но из открытых источников и того, что мы видим, складывается впечатление, что это еще не финал - подытожил Лесной.

Таким образом, несмотря на отдельные сигналы о возможном прогрессе, ситуация остается сложной и неоднозначной, а ключевые решения могут зависеть прежде всего от экономического состояния россии и позиции международных партнеров.

