Зеленский предупредил мир о новом блицкриге путина и угрозе раскола украинской нации

10:50 • 6940 просмотра
Теплеть начнет после Пасхи - синоптик
Эксклюзив
10:35 • 13167 просмотра
Может ли один обвинительный приговор врачу привести к коллапсу всей медицинской системы - объясняют адвокаты
Эксклюзив
09:36 • 17315 просмотра
Налоговая ловушка: как в Украине лизинг самолетов превращают в инструмент давления на авиабизнес
08:57 • 13888 просмотра
Artemis II уже преодолела половину пути и должна приводниться на Земле - как это будетPhotoVideo
08:34 • 12983 просмотра
В ЕС вступают в силу правила въезда по отпечаткам пальцев и фото - деталиVideo
08:02 • 10209 просмотра
Украина ввела санкции против российских культурных пропагандистов в связи с участием рф в Венецианской биеннале
9 апреля, 21:18 • 34778 просмотра
Зеленский согласился на пасхальное перемирие, объявленное Путиным, заявив о готовности к "зеркальным шагам"
9 апреля, 19:35 • 72495 просмотра
В Киеве на месте памятника ленину хотят установить фонтан. Глава Института нацпамяти против и заявляет об опасностиPhoto
9 апреля, 19:12 • 35286 просмотра
путин объявил пасхальное перемирие с Украиной
Эксклюзив
9 апреля, 17:09 • 31814 просмотра
Конец эпохи дешевых авиабилетов – эксперт объяснил, что происходит с ценами на авиатопливо
Популярные новости
Хантер Байден вызвал сыновей Трампа на бой в клетке10 апреля, 03:30 • 16661 просмотра
Марк Рютте назвал четыре страны, блокирующие вступление Украины в НАТО10 апреля, 06:27 • 15695 просмотра
Наставничество для детей из интерната - как это работает и как стать наставником07:34 • 19106 просмотра
Страстная пятница: день скорби, тишины и глубокого смысла07:57 • 13197 просмотра
Психология утреннего настроения, или как настроиться на продуктивность утром09:10 • 11985 просмотра
Налоговая ловушка: как в Украине лизинг самолетов превращают в инструмент давления на авиабизнес
Эксклюзив
09:36 • 17326 просмотра
Психология утреннего настроения, или как настроиться на продуктивность утром09:10 • 12099 просмотра
Страстная пятница: день скорби, тишины и глубокого смысла07:57 • 13304 просмотра
Наставничество для детей из интерната - как это работает и как стать наставником07:34 • 19212 просмотра
В Киеве на месте памятника ленину хотят установить фонтан. Глава Института нацпамяти против и заявляет об опасностиPhoto9 апреля, 19:35 • 72504 просмотра
Зеленский предупредил мир о новом блицкриге путина и угрозе раскола украинской нации

Киев • УНН

 • 4444 просмотра

Вывод украинских войск из Донбасса подорвет единство Украины. Зеленский заявил, что путин использует паузу для подготовки нового наступления и снятия санкций.

россияне понимают – если Украина выведет войска из Донбасса, это разделит украинскую нацию, а ее единство будет подорвано. В то же время российский диктатор владимир путин придумает новый "блицкриг", заявил Владимир Зеленский в интервью для подкаста The Rest Is Politics, передает УНН.

Подробности

Даже если этого не произойдет, он использует дальнейшую паузу, чтобы набрать больше людей, подготовить их, нарастить военно-промышленную базу и добиться снятия санкций. Поэтому прекращение огня в формате "стоим там, где стоим" - это не только наше желание, это также в интересах наших партнеров

- заявил Президент Украины.

Владимир Зеленский заявил о несправедливости Будапештского меморандума из-за отсутствия гарантий. Он отметил: членство в НАТО - это наименьшее, что лидеры Украины должны были получить в обмен на отказ от ядерного арсенала в 1990-х годах. Вместо этого Украина ничего не получила.

Также Президент Украины прокомментировал решение россиян ограничить работу мессенджера Telegram, а в дальнейшем - и полностью закрыть его. Зеленский считает, что ограничение работы мессенджера связано с подготовкой россиян к непопулярным решениям. Это может быть эскалация или окончание войны.

