Зеленский предупредил мир о новом блицкриге путина и угрозе раскола украинской нации
Киев • УНН
Вывод украинских войск из Донбасса подорвет единство Украины. Зеленский заявил, что путин использует паузу для подготовки нового наступления и снятия санкций.
россияне понимают – если Украина выведет войска из Донбасса, это разделит украинскую нацию, а ее единство будет подорвано. В то же время российский диктатор владимир путин придумает новый "блицкриг", заявил Владимир Зеленский в интервью для подкаста The Rest Is Politics, передает УНН.
Подробности
Даже если этого не произойдет, он использует дальнейшую паузу, чтобы набрать больше людей, подготовить их, нарастить военно-промышленную базу и добиться снятия санкций. Поэтому прекращение огня в формате "стоим там, где стоим" - это не только наше желание, это также в интересах наших партнеров
Напомним
Владимир Зеленский заявил о несправедливости Будапештского меморандума из-за отсутствия гарантий. Он отметил: членство в НАТО - это наименьшее, что лидеры Украины должны были получить в обмен на отказ от ядерного арсенала в 1990-х годах. Вместо этого Украина ничего не получила.
Также Президент Украины прокомментировал решение россиян ограничить работу мессенджера Telegram, а в дальнейшем - и полностью закрыть его. Зеленский считает, что ограничение работы мессенджера связано с подготовкой россиян к непопулярным решениям. Это может быть эскалация или окончание войны.