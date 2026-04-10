Зеленский предупредил мир о новом блицкриге путина и угрозе раскола украинской нации

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

россияне понимают – если Украина выведет войска из Донбасса, это разделит украинскую нацию, а ее единство будет подорвано. В то же время российский диктатор владимир путин придумает новый "блицкриг", заявил Владимир Зеленский в интервью для подкаста The Rest Is Politics, передает УНН.

Подробности

Даже если этого не произойдет, он использует дальнейшую паузу, чтобы набрать больше людей, подготовить их, нарастить военно-промышленную базу и добиться снятия санкций. Поэтому прекращение огня в формате "стоим там, где стоим" - это не только наше желание, это также в интересах наших партнеров - заявил Президент Украины.

Напомним

Владимир Зеленский заявил о несправедливости Будапештского меморандума из-за отсутствия гарантий. Он отметил: членство в НАТО - это наименьшее, что лидеры Украины должны были получить в обмен на отказ от ядерного арсенала в 1990-х годах. Вместо этого Украина ничего не получила.

Также Президент Украины прокомментировал решение россиян ограничить работу мессенджера Telegram, а в дальнейшем - и полностью закрыть его. Зеленский считает, что ограничение работы мессенджера связано с подготовкой россиян к непопулярным решениям. Это может быть эскалация или окончание войны.