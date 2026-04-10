Буданов заявил о прогрессе в переговорах с рф и возможном скором окончании войны - Bloomberg

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что видит прогресс в направлении потенциального мирного соглашения с россией. Об этом он сказал в интервью Bloomberg, передает УНН.

Главный переговорщик Украины с россией заявил, что видит прогресс в достижении потенциального мирного соглашения с кремлем, добавив, что разрешение войны может не занять много времени. Хотя переговоры о прекращении самого кровопролитного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны публично дали мало результатов, Кирилл Буданов выразил оптимизм - пишет издание.

Чиновник заявил, что, по его мнению, россия также хочет остановить войну.

Они все понимают, что война должна закончиться. Вот почему они ведут переговоры. Я не думаю, что это будет долго - говорит Буданов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к миру на справедливых условиях как инструменту для прекращения войны и сохранения жизней, а не как решению вопроса личных взаимоотношений лидеров двух стран.