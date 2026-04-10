Буданов заявил о прогрессе в переговорах с рф и возможном скором окончании войны - Bloomberg
Киев • УНН
Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов видит прогресс в достижении мира и считает, что рф хочет остановить войну. По его мнению, разрешение конфликта не займет много времени.
Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что видит прогресс в направлении потенциального мирного соглашения с россией. Об этом он сказал в интервью Bloomberg, передает УНН.
Подробности
Главный переговорщик Украины с россией заявил, что видит прогресс в достижении потенциального мирного соглашения с кремлем, добавив, что разрешение войны может не занять много времени. Хотя переговоры о прекращении самого кровопролитного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны публично дали мало результатов, Кирилл Буданов выразил оптимизм
Чиновник заявил, что, по его мнению, россия также хочет остановить войну.
Они все понимают, что война должна закончиться. Вот почему они ведут переговоры. Я не думаю, что это будет долго
Напомним
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к миру на справедливых условиях как инструменту для прекращения войны и сохранения жизней, а не как решению вопроса личных взаимоотношений лидеров двух стран.