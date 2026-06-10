Порт Мариуполя обесточен, оккупанты потеряли важный логистический узел — «Азов»
Киев • УНН
Силы обороны поразили подстанции и инфраструктуру порта Мариуполя, обесточив его. Под удар также попало судно теневого флота Lady Augusta.
После совместной операции Сил обороны Мариупольский торговый порт остался без электроснабжения. Также под удар попало судно теневого флота рф. О результатах операции сообщили в 1-м корпусе НГУ "Азов", пишет УНН.
Детали
Удары нанесли бойцы корпуса "Азов" совместно с Главным управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях, Центром специальных операций "А" СБУ и Силами беспилотных систем ВСУ.
По данным военных, во временно оккупированном Мариуполе были поражены ключевые объекты инфраструктуры порта. В частности, электроподстанции, радиолокационное оборудование, ремонтные мощности, башня управления и резервуары с топливом.
Отдельно под удар попал сухогруз Lady Augusta, который находится под санкциями. В "Азове" отмечают, что судно входит в так называемый теневой флот россии.
В корпусе подчеркивают, что после атаки порт полностью обесточен, а возможности россиян использовать его для военной логистики существенно уменьшились.
"Азов" также заявил, что и впредь будет держать под контролем логистические узлы оккупантов в Приазовье и наносить удары по объектам, работающим на обеспечение российской армии.
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