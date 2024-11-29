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Zelenskyy signed a law on raising taxes
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Zelenskyy signed a law on raising taxes

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Hyundai придется отозвать более 225 000 автомобилей: вот причины

Hyundai придется отозвать более 225 000 автомобилей: вот причины

Киев  •  УНН

 • 1203 просмотра

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Компания Hyundai объявила об отзыве более 225 000 автомобилей моделей Santa Fe и Elantra. Причиной стала неисправность камеры заднего вида, которая может перестать отображать изображение на центральном экране.

Бренд Hyundai переживает неудачный период, и теперь ему придется иметь дело с новой кампанией отзыва.

Передает УНН со ссылкой на USA Today.

Hyundai отзывает более 225 000 автомобилей из-за опасений, что камера заднего вида выйдет из строя.

Неработающая камера заднего вида ухудшает видимость назад во время движения задним ходом, увеличивая риск травмирования прохожих

- говорится в отзыве NHTSA.

Под отзыв подпадают шесть различных автомобилей модельных рядов Santa Fe и Elantra.

Nissan сократит 9 000 рабочих мест и снизит прогноз прибыли7 нояб. 2024, 16:26 • 14272 просмотра

Камера заднего вида могла быть изготовлена неправильно, и со временем изображение может не отображаться на центральном экране при движении задним ходом. Это увеличивает риск аварии.

Если вы являетесь владельцем Elantra или Santa Fe, которые подпадают под действие этого отзыва, Hyundai Canada свяжется с вами в ближайшие недели. Для замены камеры заднего вида необходимо будет посетить дилера, - информирует компания.

Работники Volkswagen протестуют против сокращения и планов экономии21 нояб. 2024, 16:04 • 20135 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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