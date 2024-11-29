Hyundai придется отозвать более 225 000 автомобилей: вот причины

Бренд Hyundai переживает неудачный период, и теперь ему придется иметь дело с новой кампанией отзыва.

Передает УНН со ссылкой на USA Today.

Hyundai отзывает более 225 000 автомобилей из-за опасений, что камера заднего вида выйдет из строя.

Неработающая камера заднего вида ухудшает видимость назад во время движения задним ходом, увеличивая риск травмирования прохожих - говорится в отзыве NHTSA.

Под отзыв подпадают шесть различных автомобилей модельных рядов Santa Fe и Elantra.

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Камера заднего вида могла быть изготовлена неправильно, и со временем изображение может не отображаться на центральном экране при движении задним ходом. Это увеличивает риск аварии.

Если вы являетесь владельцем Elantra или Santa Fe, которые подпадают под действие этого отзыва, Hyundai Canada свяжется с вами в ближайшие недели. Для замены камеры заднего вида необходимо будет посетить дилера, - информирует компания.

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