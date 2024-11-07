Nissan сократит 9 000 рабочих мест и снизит прогноз прибыли
Киев • УНН
Nissan Motor снизил прогноз годовой прибыли с 500 до 150 миллиардов иен из-за ухудшения ситуации в США и Китае. Компания планирует сократить 9000 сотрудников и уменьшить производственные мощности на 20%.
В четверг Nissan Motor объявил о неутешительном прогнозе прибыли. Отмечается, что компания столкнулась с резким ухудшением ситуации на ключевых рынках США и Китая.
Пишет УНН со ссылкой на Nikkei Asia.
Годовая операционная прибыль Nissan Motor за финансовый год, заканчивающийся в марте 2025 года, как указывается в сообщении, составит 150 миллиардов иен ($970 миллионов). Только за квартал с июля по сентябрь компания получила чистый убыток в размере 9,3 миллиарда иен, что связано со снижением прибыльности на ее ключевых рынках.
Предыдущий годовой прогноз составлял 500 миллиардов иен.
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Как сегодня стало известно, столкнувшись с постоянными проблемами на ключевых рынках, включая Китай, Nissan Motor объявила о значительном сокращении рабочих мест, планируя уволить 9000 сотрудников. Японский автопроизводитель также намерен сократить глобальные производственные мощности на 20%.
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Японская компания имеет производственные мощности почти 5 миллионов автомобилей по всему миру, и она надеется продать 3,4 миллиона автомобилей в текущем финансовом году. Чтобы улучшить бизнес в США, он сказал, что Nissan планирует добавить новые модели.
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