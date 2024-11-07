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Nissan сократит 9 000 рабочих мест и снизит прогноз прибыли

Nissan сократит 9 000 рабочих мест и снизит прогноз прибыли

Киев  •  УНН

16:26 • 2862 просмотра

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Nissan Motor снизил прогноз годовой прибыли с 500 до 150 миллиардов иен из-за ухудшения ситуации в США и Китае. Компания планирует сократить 9000 сотрудников и уменьшить производственные мощности на 20%.

В четверг Nissan Motor объявил о неутешительном прогнозе прибыли. Отмечается, что компания столкнулась с резким ухудшением ситуации на ключевых рынках США и Китая.

Пишет УНН со ссылкой на Nikkei Asia.

Годовая операционная прибыль Nissan Motor за финансовый год, заканчивающийся в марте 2025 года, как указывается в сообщении, составит 150 миллиардов иен ($970 миллионов). Только за квартал с июля по сентябрь компания получила чистый убыток в размере 9,3 миллиарда иен, что связано со снижением прибыльности на ее ключевых рынках.

Предыдущий годовой прогноз составлял 500 миллиардов иен.

15% под угрозой: Audi стремится к сокращению рабочих мест из-за падения прибыли7 ноября 2024, 12:26 • 11444 просмотра

Как сегодня стало известно, столкнувшись с постоянными проблемами на ключевых рынках, включая Китай, Nissan Motor объявила о значительном сокращении рабочих мест, планируя уволить 9000 сотрудников. Японский автопроизводитель также намерен сократить глобальные производственные мощности на 20%.

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Как человек, который отвечает за жизнь более 130 000 работников и их семей по всему миру, я четко осознаю свою ответственность

- заявил президент и главный исполнительный директор Nissan Макото Учида во время онлайн пресс-конференции в четверг.

Дополнение

Японская компания имеет производственные мощности почти 5 миллионов автомобилей по всему миру, и она надеется продать 3,4 миллиона автомобилей в текущем финансовом году. Чтобы улучшить бизнес в США, он сказал, что Nissan планирует добавить новые модели.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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