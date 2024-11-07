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15% под угрозой: Audi стремится к сокращению рабочих мест из-за падения прибыли

15% под угрозой: Audi стремится к сокращению рабочих мест из-за падения прибыли

Киев  •  УНН

12:26 • 1483 просмотра

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Операционная прибыль Audi упала на 91% до 106 миллионов евро в третьем квартале. Компания ведет переговоры о сокращении 15% косвенных рабочих мест, что составит около 4500 позиций в Германии.

Операционная прибыль автопроизводителя Audi недавно упала более чем на 90 процентов.

Передает УНН со ссылкой на Spiegel.

Audi подтвердила, что правление в настоящее время ведет переговоры с профсоюзным советом по сокращению работников на так называемых косвенных рабочих местах внутри компании, - например, в сфере развития, где, согласно отчету, может быть сокращено более 2000 рабочих мест.

Целью в косвенной области является сокращение примерно на 15 процентов. Согласно данным в Германии, это составит около 4500 рабочих мест.

Акции Trump Media и Tesla выросли после второй победы Трампа на выборах6 ноября 2024, 13:17 • 24496 просмотров

Audi сообщила о резком снижении прибыли. Речь идет о падении на 91 процент, или до 106 миллионов евро в третьем квартале.

Фоном является плохая экономика и реструктуризация; отчасти из-за высоких затрат, связанных с вероятным закрытием завода в Брюсселе.

Volkswagen фиксирует значительное падение прибыли30 октября 2024, 08:58 • 14990 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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