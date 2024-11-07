15% под угрозой: Audi стремится к сокращению рабочих мест из-за падения прибыли
Киев • УНН
Операционная прибыль Audi упала на 91% до 106 миллионов евро в третьем квартале. Компания ведет переговоры о сокращении 15% косвенных рабочих мест, что составит около 4500 позиций в Германии.
Операционная прибыль автопроизводителя Audi недавно упала более чем на 90 процентов.
Передает УНН со ссылкой на Spiegel.
Audi подтвердила, что правление в настоящее время ведет переговоры с профсоюзным советом по сокращению работников на так называемых косвенных рабочих местах внутри компании, - например, в сфере развития, где, согласно отчету, может быть сокращено более 2000 рабочих мест.
Целью в косвенной области является сокращение примерно на 15 процентов. Согласно данным в Германии, это составит около 4500 рабочих мест.
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Audi сообщила о резком снижении прибыли. Речь идет о падении на 91 процент, или до 106 миллионов евро в третьем квартале.
Фоном является плохая экономика и реструктуризация; отчасти из-за высоких затрат, связанных с вероятным закрытием завода в Брюсселе.
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