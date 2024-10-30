Volkswagen фиксирует значительное падение прибыли

Прибыль группы упала на 64% - отчасти потому, что дела VW идут плохо на важном китайском рынке.

Пишет УНН со ссылкой на Neue Zürcher Zeitung.

В третьем квартале 2024 года Volkswagen потерпел значительное падение прибыли.

Как сообщила группа DAX, операционный результат снизился на 42% до 2,86 миллиарда евро. Из-за того, что дела Volkswagen в Китае идут плохо, прибыль группы после уплаты налогов упала на 64 % до 1,58 миллиарда евро. С другой стороны, продажи упали всего на полпроцента, до 78,5 млрд евро.

По данным компании, через девять месяцев рентабельность продаж основного бренда Volkswagen будет составлять всего 2%.

«Это показывает острую необходимость значительного сокращения расходов и повышения эффективности», - пояснил финансовый директор VW Арно Антлиц.

Напомним,

УНН передавал, что крупнейший в Европе производитель автомобилей Volkswagen планирует закрыть по меньшей мере три немецких завода, сократить десятки тысяч рабочих мест и снизить зарплату на 10 процентов, заявил в понедельник представитель высшего руководства компании.

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